Трамп сообщил о переговорах с Путиным, беседа продлилась больше часа

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Американский президент Дональд Трамп переговорил со своим коллегой Владимиром Путиным, о чем сообщил в соцсети Truth Social.



«Я только что закончил разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно один час и 15 минут», — сказано в публикации Трампа.
Хозяин Белого дома считает беседу позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что новый контакт российского лидера с Трампом после второго тура российско-украинских переговоров можно оперативно организовать при надобности.

Второй тур диалога России и Украины прошел 2 июня в Турции во дворце Чираган. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал встречу «великолепной».
Никита Кротов

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