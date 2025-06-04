Трамп сообщил о переговорах с Путиным, беседа продлилась больше часа
Американский президент Дональд Трамп переговорил со своим коллегой Владимиром Путиным, о чем сообщил в соцсети Truth Social.
«Я только что закончил разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно один час и 15 минут», — сказано в публикации Трампа.Хозяин Белого дома считает беседу позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что новый контакт российского лидера с Трампом после второго тура российско-украинских переговоров можно оперативно организовать при надобности.
Второй тур диалога России и Украины прошел 2 июня в Турции во дворце Чираган. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал встречу «великолепной».