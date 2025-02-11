Амурчанин получил 12 лет за поддержку ВСУ — видео

Видео: УФСБ России по Амурской области
22-летнего жителя Благовещенска приговорили к 12 годам лишения свободы за финансирование украинских военных. Об этом сообщили в УФСБ России по Амурской области.
Следствие установило, что он перечислял деньги на покупку оружия, амуниции и военной техники для ВСУ.
Суд признал его виновным в государственной измене, и теперь он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что в Томске сотрудники полиции задержали 28-летнего иностранного гражданина за распространение наркотиков. Он был пойман с поличным в одном из лесных массивов, когда пытался оборудовать тайник с запрещёнными веществами.
Также стало известно, в каких отношениях находятся РФ и США.
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Суд признал его виновным в государственной измене, и теперь он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что в Томске сотрудники полиции задержали 28-летнего иностранного гражданина за распространение наркотиков. Он был пойман с поличным в одном из лесных массивов, когда пытался оборудовать тайник с запрещёнными веществами.
Также стало известно, в каких отношениях находятся РФ и США.
Читайте также:
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Мария Моисеева