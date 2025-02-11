Бывший чемпион по мотогонкам оказался педофилом и сядет на 18 лет за множественные изнасилования 7-летней девочки

Фото: iStock/Artur Didyk
Бывшего чемпиона по мотогонкам Коннора Бехана уличили в педофилии и приговорили к 18 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальное издевательство над семилетней девочкой. 33-летний гонщик из Ньюкасл-андер-Лайма выступал в гонках с 2004 по 2015 год, а в 2014 году стал чемпионом Ирландии в классе super twins. Об этом пишет DailyMail 9 ферваля 2025 года.
Суд Честера признал мужчину виновным после недельного процесса, установив, что преступления длились несколько лет и начались в 2019 году. Полиция заинтересовалась Беханом в 2022 году, когда жертва рассказала о случившемся учителю. Девочке потребовалось много храбрости, чтобы обратиться к взрослому со своей трагедией.
При обыске с помощью служебной собаки на одеяле пострадавшей девочки были найдены следы спермы насильника. Факты говорили сами за себя.
Бехан не признавался в преступлении, но присяжные по итогу дела объявили его виновным во множественном изнасиловании, сексуальном насилии и непристойных действиях в отношении ребенка. Прокурор Марк Коннор сообщил, что девочка получила серьезные физические и психологические травмы.
Помимо тюремного срока, Бехану запрещено приближаться к жертве в будущем.
Подчеркивается, что осужденный насильник-педофил до сих пор не признает своей вины, не испытывает раскаяния и даже частично обвиняет жертву. Его адвокат заявил, что у Бехана были проблемы с алкоголем и наркотиками после смерти отца.
Теперь он пожизненно внесен в список сексуальных преступников.
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При обыске с помощью служебной собаки на одеяле пострадавшей девочки были найдены следы спермы насильника. Факты говорили сами за себя.
Бехан не признавался в преступлении, но присяжные по итогу дела объявили его виновным во множественном изнасиловании, сексуальном насилии и непристойных действиях в отношении ребенка. Прокурор Марк Коннор сообщил, что девочка получила серьезные физические и психологические травмы.
Фото: iStock/Giuda90
Помимо тюремного срока, Бехану запрещено приближаться к жертве в будущем.
Подчеркивается, что осужденный насильник-педофил до сих пор не признает своей вины, не испытывает раскаяния и даже частично обвиняет жертву. Его адвокат заявил, что у Бехана были проблемы с алкоголем и наркотиками после смерти отца.
«Я и сам страдал от абьюза. Из-за этого мне тяжело сближаться с людьми. Я невольно проявляю агрессию в отношении близких и тех, кто мне дорог», — пытался защититься в суде экс-чемпион.Однако это не оправдывает его извращенных поступков и не дает ему права так издеваться над ребенком.
Теперь он пожизненно внесен в список сексуальных преступников.
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Мария Моисеева