Трамп заявил о преимуществе России в вопросе урегулирования конфликта на Украине

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Россия имеет «козыри» в вопросе урегулирования конфликта на Украине, однако, несмотря на это, все равно хочет его окончания, заявил президент США Дональд Трамп.
«Я думаю, что русские хотят, чтобы война закончилась. Да, действительно хотят. Но я думаю, что у них есть "козыри", потому что они захватили много территории, так что у них есть "козыри"», — приводит пресс-служба Белого дома слова Трампа.
Накануне вечером Трамп в соцсети написал, что «имевший скромный успех комик Владимир Зеленский» каким-то образом убедил Вашингтон потратить 350 миллиардов долларов на изначально проигрышную войну, которая вообще не должна была начинаться. Кроме того, по его словам, рейтинги Зеленского на Украине очень низкие, и он не может представлять страну за столом переговоров.
Американский президент подчеркнул, что любит Украину, однако Зеленский проделал «ужасную работу», сейчас страна разрушена, а миллионы людей погибли напрасно.
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