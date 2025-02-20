Илон Маск обвинил Зеленского в гибели журналиста из США Гонсало Лиры

Илон Маск обвинил Владимира Зеленского в гибели американского журналиста и блогера Гонсало Лиры. Об этом предприниматель написал на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию о смерти Лиры в украинской тюрьме. Гонсало Лира, известный критик украинского президента, скончался в январе 2024 года.