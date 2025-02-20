Илон Маск обвинил Зеленского в гибели журналиста из США Гонсало Лиры

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Илон Маск обвинил Владимира Зеленского в гибели американского журналиста и блогера Гонсало Лиры. Об этом предприниматель написал на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию о смерти Лиры в украинской тюрьме. Гонсало Лира, известный критик украинского президента, скончался в январе 2024 года.
«Зеленский убил американского журналиста!», — написал Маск.12 января 2024 года журналист из США Такер Карлсон заявлял, что блогера подвергали пыткам в заключении. Ранее в июне Владимир Путин также обвинил украинские власти в гибели Лиры, согласившись, что украинские власти «замучили» мужчину — в прямом смысле слова.
Поздним вечером 19 февраля «Радио 1» передавало, что Медведев оценил нелестное заявление Трампа о Зеленском.
«"Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться или от его страны ничего не останется". Если бы мне три месяца назад сказали, что это слова американского президента, я бы рассмеялся в голос. Дональд Трамп на 200% прав», — отметил Медведев в соцсетях.
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