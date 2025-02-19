Стало известно, что именно предложили США РФ на переговорах в Эр-Рияде

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Бывший посол США в РФ Майкл Макфол опубликовал предполагаемые предложения президента США Дональда Трампа, которые, по его данным, 18 февраля американская делегация озвучила российской стороне.
«Команда Трампа якобы предложила Путину украинскую территорию, отказ от членства Украины в НАТО, отсутствие американских солдат в Украине, вывод американских солдат из Европы, в том числе из прифронтовых государств, и снятие санкций», — пишет Макфол.
При этом он отметил, что Россия взамен не предложила ничего.
При этом пока никакие другие источники подобную информацию не подтверждали.
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