Три женщины пытались отбить у ТЦК мобилизованного и чуть не поплатились жизнью

27 июля 2026, 23:44

Три женщины пострадали в результате конфликта с ТЦК в Днепре

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Работник территориального центра комплектования (ТЦК) выстрелил в женщину во время конфликта в Днепре. Об этом пишут украинские СМИ.