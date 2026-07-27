Три женщины пытались отбить у ТЦК мобилизованного и чуть не поплатились жизнью
Работник территориального центра комплектования (ТЦК) выстрелил в женщину во время конфликта в Днепре. Об этом пишут украинские СМИ.
По предварительной информации, украинки пытались помешать извергам похитить одного из местных мужчин для последующей отправки в зону боевых действий. Другой женщине брызнули в лицо перцовым балончиком, а третьей и вовсе переехали ногу, после чего пострадавшей диагностировали перелом.
Ранее в Винницкой области насильно мобилизовали местного жителя. По дороге в военкомат мужчина вышел из себя и напал на одного из «людоловов».
В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить усилиями неравнодушных соотечественников.
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