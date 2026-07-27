Четыре человека пострадали за сутки в результате атак ВСУ в Курской области
Губернатор Хинштейн: 4 человека пострадали при атаках ВСУ в Курской области
Четыре мирных жителя пострадали в Курской области за прошедшие сутки из-за атак украинских боевиков. Об этом стало известно 27 июля.
Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн, трое мужчин получили ранения в городе Рыльске (в возрасте 36, 39 и 51 года). 36-летний житель села Мазеповка получил контузию.
Пострадавшие проходят лечение амбулаторно. Погибших в результате инцидентов нет.
Ранее супружеская пара погибла в результате атаки ВСУ на Ростовскую область. Подробности в нашем материале.
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