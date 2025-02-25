«Цели удара достигнуты»: ВС РФ ударили по военным аэродромам Украины

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Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по инфраструктуре украинских военных аэродромов. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В пресс-службе оборонного ведомства уточнили, сто атака была произведены высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами, все цели удара достигнуты. Также в Минобороны добавили, что были также поражены места производства украинских беспилотников и пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины в 144 районах.
Для нанесения ударов по аэродромной инфраструктуре, объектам военно-промышленного-комплекса и мест сосредоточения наземных сил и техники противника были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.
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Для нанесения ударов по аэродромной инфраструктуре, объектам военно-промышленного-комплекса и мест сосредоточения наземных сил и техники противника были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.
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Александр Бойцов