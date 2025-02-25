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ВСУ усиливают обстрел территорий РФ на фоне переговоров России и США

Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская армия наращивает обстрел российских территорий на фоне переговоров представителей РФ и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Этим поделился с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«На фоне явного неудовлетворения Киева переговорами делегаций РФ и США в Эр-Рияде, на фоне того, что украинская сторона не хочет прекращения военных действий, прекращения конфликта, обстрелы мирных жителей усиливаются», — заявил Мирошник.

Под обстрелами оказались ДНР, Горловка, территория Белгородской области и Шебекино. Посол отметил, что ВСУ направляет в данные места беспилотники, которые атакуют гражданские объекты и транспорт.

Мирошники не исключил риск будущих провокаций на территории РФ со стороны киевского режима. Дипломат уточнил, что украинская сторона не собирается соблюдать нормы международного права и правила ведения боевых действий.

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В Подмосковье обвиняют пятерых людей в подготовке теракта в воинской части
25 февраля 2025, 06:10

Фото: iStock/BrianAJackson

Пятеро молодых людей, в том числе один несовершеннолетний, подготавливали теракт в воинской части в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Пятеро граждан России, один из которых является несовершеннолетним, планировали проникнуть на территорию одной из воинских частей в Балашихе, вырыв подкоп под оградой. Там они хотели поджечь имеющуюся военную технику», — пишут в агентстве.

На данный момент подозреваемые арестованы. По предварительным данным, их курировали граждане Украины, связанные со спецслужбами страны. Дело о подготовке к преступлению уже направлено на рассмотрение во 2-й Западный окружной военный суд.

В деле подозреваемых уже имеется эпизод с поджогом автомобиля. Как оказалось, злоумышленники устроили пожар в медицинской машине одной из российских государственных структур.

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Украинские солдаты убили почти всех жителей пятиэтажного дома в Селидово
25 февраля 2025, 06:09

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские солдаты расстреляли практически всех жителей пятиэтажного дома в Селидово Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал очевидец Дмитрий, эвакуированный из города.
Как пояснил Дмитрий, убийства бойцы ВСУ совершали в ходе отступления из Селидово. Дом, где произошел расстрел мирных жителей, расположен на улице Щорса, 19.

«Ломились в квартиры, барабанили в двери, люди, которые не отзывались и не открывали, те остались живы, не выбивали дверь, если никто не открывает, а если кто-то открыл дверь, или просто отозвался через дверь, — сразу стреляли автоматы, пулеметы ручные, в подъездах человека увидели — застрелили», — передает слова Дмитрия РИА Новости.

Житель отметил, что всех убитых солдаты ВСУ называли предателями и сепаратистами. При этом тела гражданских лежали повсюду. Расстрелянных помогали убирать вошедшие в город российские военнослужащие.

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В США рассчитывают на очень скорые встречи Трампа с Путиным и Зеленским
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В США рассчитывают на очень скорые встречи Трампа с Путиным и Зеленским
25 февраля 2025, 05:56

Фото: iStock/sb2010

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США рассчитывают на очень скорые встречи американского президента Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Fox News.
«Мы ожидаем, что эти встречи состоятся очень скоро, особенно с президентом Зеленским», — заявила Ливитт.

Ранее Дональд Трамп удивился вопросу о предоставлении помощи Украине со стороны США. По словам американского лидера, Штаты и так вложили в страну порядка 350 миллиардов долларов.

К тому же президент Франции Эммануэль Макрон согласился с надеждами Трампа об урегулировании украинского конфликта в ближайшие несколько недель.

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Трамп удивился вопросу о предоставлении помощи Украине после прошлых вложений
25 февраля 2025, 05:43

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Никита Шохов)

Президент США Дональд Трамп удивился вопросу о предоставлении помощи Украине после завершения конфликта из-за прошлых многомиллиардных вложений Штатов. Свое заявление американский лидер сделал на пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
«Ну, я думаю, это немного странный вопрос, потому что вы спросили, собираемся ли мы от лица Соединенных Штатов вносить вклад в Украину. Я имею в виду, что мы вложили туда около 350 миллиардов долларов, и я думаю, что это довольно большой вклад», — сказал Трамп.

Ранее американский президент признался, что после своего избрания на пост главы государства одним из первых его телефонных звонков был Владимиру Путину. Трамп подчеркнул, что Россия желает завершить конфликт на Украине и настроена на урегулирование возникшего кризиса.

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В Курской области украинские войска не щадят мирное население
Доброволец: ВСУ не щадят мирное население в Курской области
25 февраля 2025, 05:21

Фото: iStock/Olena_Z

По словам командира пятой роты второго батальона добровольческого отряда «Барс-Курск» с позывным Борода, в приграничных районах Курской области украинские солдаты не щадят мирное население. Этим военный поделился с ТАСС.
«Враг ведет себя беспощадно, не щадя гражданских людей, мирных жителей. ВСУ бьют по ним артиллерией, дронами-камикадзе, несмотря ни на что. Враг не разменивается, куда ему наносить удар», — делится с агентством Борода.

В подтверждение своим словам доброволец рассказал историю из Глушковского района. Там украинский дрон попытался атаковать мирных граждан, стоящих на улице. Российский солдат увидел это и уничтожил беспилотник, благодаря чему спас не менне шести жизней.

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