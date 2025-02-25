ВСУ усиливают обстрел территорий РФ на фоне переговоров России и США

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Украинская армия наращивает обстрел российских территорий на фоне переговоров представителей РФ и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Этим поделился с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«На фоне явного неудовлетворения Киева переговорами делегаций РФ и США в Эр-Рияде, на фоне того, что украинская сторона не хочет прекращения военных действий, прекращения конфликта, обстрелы мирных жителей усиливаются», — заявил Мирошник.
Под обстрелами оказались ДНР, Горловка, территория Белгородской области и Шебекино. Посол отметил, что ВСУ направляет в данные места беспилотники, которые атакуют гражданские объекты и транспорт.
Мирошники не исключил риск будущих провокаций на территории РФ со стороны киевского режима. Дипломат уточнил, что украинская сторона не собирается соблюдать нормы международного права и правила ведения боевых действий.
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