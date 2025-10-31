Центр поддержки участников СВО и их родных торжественно открыли в Долгопрудном

31 октября 2025, 19:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном открыли Центр поддержки участников спецоперации и их семей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Теперь работать под одной крышей будут филиал государственного фонда «Защитники Отечества», местное отделение Ассоциации ветеранов СВО и Центр поддержки семей военнослужащих.





В торжественной церемонии участвовали глава муниципалитета Олег Сотник, военнослужащие, ветераны СВО, родные бойцов, городские депутаты, волонтёры и представители власти.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный



«Открытие центра – очередной шаг в совершенствовании системы поддержки участников СВО и их семей в округе. Это комфортное помещение, где они смогут встречаться, проводить совместные мероприятия, получать консультации специалистов. Мы в тесном взаимодействии с центром всегда на связи – помогали, помогаем и будем помогать нашим бойцам», – сказал Сотник.