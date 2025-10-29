В Долгопрудном открыли Оперативный штаб по проблемам ЖКХ и содержанию дорог
Видео: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный
Оперативный штаб, позволяющий быстро обрабатывать обращения по жилищно-коммунальному хозяйству и состоянию дорог, заработал в городском округе Долгопрудный. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Подробнее о новом штабе рассказал глава округа Олег Сотник.
«Цель — максимально оперативно и эффективно отрабатывать обращения. Важно не только аккумулировать обращения, но и решить проблему в максимально короткий срок и обеспечить обратную связь с заявителем после завершения работ», — сказал Олег Сотник.Спектр поросов, по которым можно обращаться в штаб, охватывает все аспекты содержания многоквартирных домов и дорог, уличное освещение, состояние дворов, зимнюю уборку, дератизацию, борьбу с подтоплениями и пр.
Заявку можно оставить по телефону 8-915-075 36 82 или через Telegram-канал штаба. О результате проведения работ заявителю сообщат.