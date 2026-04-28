Центр спецподготовки «Витязь» объявил о наборе военных врачей
В подмосковном Центре специальной подготовки «Витязь» объявили набор на военную службу по контракту в подразделения военных медиков — одно из ключевых направлений, от которого напрямую зависит сохранение жизни и боеспособности личного состава в современных условиях.
Военные медики выполняют задачи в зоне повышенного риска, где счёт зачастую идёт на минуты. Их работа — это не только оказание первой помощи, но и полноценное медицинское сопровождение на всех этапах: от эвакуации раненых до проведения сложных операций. В условиях боевых действий именно своевременные действия врачей, фельдшеров и санитаров позволяют вернуть бойцов в строй и сохранить жизни.
Служба открыта для специалистов разного профиля. В числе востребованных:
- врачи (хирургия, анестезиология, терапия);
- опытные фельдшеры для работы на передовой;
- операционные и палатные медсёстры;
- санитары, занимающиеся эвакуацией и оказанием первой помощи раненым.
От кандидатов требуется профессиональная подготовка, стрессоустойчивость и готовность действовать в сложной и динамичной обстановке.
Военнослужащие медицинских подразделений выполняют широкий спектр задач: оказывают экстренную помощь, участвуют в эвакуации пострадавших, обеспечивают лечение и реабилитацию, а также работают в условиях ограниченных ресурсов и постоянной угрозы. Особое значение имеет слаженность действий, высокая скорость принятия решений и способность работать под давлением.
Контрактникам гарантируется полное государственное обеспечение на весь период службы. В него входят обмундирование, питание, проживание, компенсация транспортных расходов, а также помощь в оформлении и восстановлении документов. Кроме того, предусмотрена круглосуточная поддержка и расширенный социальный пакет.
Подробная информация о требованиях к кандидатам и условиях службы доступна на официальном сайте Центра специальной подготовки «Витязь».