Боевики ВСУ нанесли удар по селу в Запорожской области: среди раненых оказался ребенок
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударе ВСУ по селу Стульнево Черниговского муниципального округа. Ранения получили четыре человека, среди них ребенок. Об этом он написал в Max.
По словам главы региона, БПЛА атаковали частные домовладения. После налета три дома получили повреждения. Среди пострадавших — мужчина 1974 года рождения, женщина 1988 года рождения, девушка 2008 года рождения и девочка 2012 года рождения.
Евгений Балицкий уточнил, что подростка доставили в больницу. Врачи оказывают девочке всю необходимую помощь. Остальные жители проходят лечение без госпитализации. Сейчас на месте работают оперативные службы. Семьям пообещали необходимую поддержку.
