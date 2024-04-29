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Центр стратегических коммуникаций: чат-бот СБУ в Telegram возобновил работу

29 апреля 2024, 12:54
Фото: iStock/Claudia Nass

Фото: iStock/Claudia Nass

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины сообщает в Telegram-канале, что заблокированная в мессенджере работа официальных украинских чат-ботов, в том числе СБУ и главного управления разведки (ГУР) минобороны страны, возобновлена.
Представители администрации Telegram не давали официального комментария по данной информации. Согласно информации ТАСС, некоторые военные чат-боты, которые Украина использует для сбора данных, работают с перебоями.

Ранее сообщалось, что Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов Украины, а также чат ГУР. Под блокировку попали несколько ботов, которые рассылали оповещения о воздушной тревоге.



Напомним, сооснователь компании Павел Дуров заявил, что администрация Telegram продолжает блокировать аккаунты и ботов, которые занимаются сбором координат для «нанесения ударов».

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Армия России освободила село Семёновка в ДНР
Минобороны РФ: Армия России освободила село Семёновка в ДНР
29 апреля 2024, 13:17

Фото: iStock/Derek Brumby

Армия России освободила село Семёновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Семеновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, за минувшие сутки российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ, а также подразделению наёмников «Иностранного легиона» возле Новоалександровки, Архангельского, Тарасовки и Заветного в ДНР.

Ранее российские силы освободили село Кисловка в Харьковской области. 47-я танковая дивизия подняла российский флаг над населенным пунктом.

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В ВСУ рассказали, как будут хранить истребители F-16, чтобы их не поразили ВС РФ
Евлаш: F-16 будут рассредоточены на различных типах взлетных полос и аэродромах
29 апреля 2024, 12:19

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Истребители F-16 будут рассредоточены на различных типах взлетных полос и аэродромах, чтобы их не поразила армия России. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш.
«Это колоссальные средства, если мы говорим о рытье подземных хранилищ, бункеров. Для этого также нужно время. Поэтому сейчас разрабатываются другие методы, как расставлять, где размещать. Мы понимаем, что это будет рассредоточенное использование на различных типах взлетных полос, аэродромах», — рассказал Евлаш.

По его словам, места для хранения F-16 будут выбраны так, чтобы ВС РФ не смогла их обнаружить. При этом будут использоваться методы для введения армии России в заблуждение.

Конкретные способы Евлаш не раскрыл, однако отметил, что уже есть конкретные наработки и мысли, где будут размещаться F-16 на Украине.

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Бойцы спецназа «Ахмат» четыре месяца удерживали оборону на линии фронта в ДНР
29 апреля 2024, 11:51

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Бойцы спецназа «Ахмат» почти четыре месяца практически удерживали оборону, находясь практически в полном окружении на одном из участков фронта в Донбассе. Об этом рассказал командир роты с позывным «Щербак». Его словам передаёт РИА Новости.
«Мы были отрезаны от дороги, находились там около четырех месяцев. Было затруднение, чтобы завезти туда личный состав, продукты, провизию. Нам скидывали операторы БПЛА с неба воду, еду, где-то собирали пшеницу, но все позиции были удержаны», — рассказал «Щербак».

По его словам, основной задачей группы было удержать контроль над населенным пунктом. При этом противник постоянно запускал дроны по их позициям и обстреливал из артиллерии, однако спецназовцы не отступили. Он рассказал, что группа держала резерв боекомплекта на случай прорыва ВСУ. При этом боеприпасами распоряжались очень экономно.

Командир с позывным Архангел рассказал, что самым сложным оказалось вывести спецназовцев из населенного пункта. Дорога заняла порядка восьми часов. Их обстреливали из FPV-дронов, миномётов и танка, кроме того, путь был заминирован. Один боец в ходе ротации получил серьёзное ранение.

Бойцы рассказали, что выжить им помогла поддержка и связь с командиром «Ахмата» Апты Алаудиновым. Он держал ситуацию на личном контроле. Кроме того, бойцам помогали российские подразделения артиллерии и авиации. После отдыха и восстановления военные приступят к выполнению новых боевых задач. А их прошлые позиции приняла новая группа российских солдат.

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ВСУ признали превосходство ВС РФ на Авдеевском направлении
El Pais: бойцы ВСУ признали превосходство ВС РФ на Авдеевском направлении
29 апреля 2024, 11:22

Фото: iStock/aapsky

Украинские военные признали превосходство армии России на Авдеевском направлении. Об этом пишет El Pais.
«Они становятся все лучше и лучше», — сказал один из украинских военных.

Автор пишет, что армия России показала, что способна оперативно обучаться и адаптироваться к любым условиям на поле боя, а также в технологическом плане.

Издание привело слова командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, который заявил, что альянс обеспокоен российским скачком в сфере вооружений.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявлял, что ВСУ бежали из посёлка Керамик на Авдеевском направлении. Российские войска установили контроль над населённым пунктом.

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JT: ВСУ приостановили строительство оборонных сооружения в районе Авдеевки
29 апреля 2024, 10:50

Фото: iStock/Olena_Z

Солдатам украинской армии приказали перестать строить оборонные сооружения в районе Авдеевки. Об этом информирует Japan Times со ссылкой на военных ВСУ.
Один из боевиков украинской армии заявил, что ситуация изменилась. По его словам, солдатам ВСУ дали команду не прикасаться к лопатам, а оставаться на местах и ждать других приказов.

Он также отметил, что ВС РФ продолжает атаковать и продвигаться вперед. Согласно информации издания, армия Украины испытывает острую нехватку личного состава.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на линии боевого соприкосновения, которая, по его мнению, динамично меняется. Сырский также признал «определенные тактические успехи» российской армии.

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#вс рф
#украина
#спецоперация
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Российские бойцы эвакуировали с линии фронта первый танк Abrams
Бойцы группировки «Центр» эвакуировали с линии фронта первый танк Abrams ВСУ
29 апреля 2024, 10:34

Фото: РИА Новости/Стрингер

Военнослужащие ВС РФ эвакуировали из зоны боевых действий первый американский танк М1 Abrams. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Отмечается, что эвакуация боевой машины прошла успешно. По словам Савчука, в ближайшее время все желающие смогут увидеть его на выставке на «Поклонной горе».

Ранее сообщалось, что подбитый в зоне специальной военной операции немецкий танк Leopard 2 отправляют в подмосковный парк «Патриот». Танк будет занимать особое место среди трофеев ВС РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Командир ВС России рассказал, что танкисты устраивают ВСУ на передовой
МО РФ рассказало о поражении опорных пунктов ВСУ на Южнодонецком направлении
29 апреля 2024, 10:10

Фото: iStock/dr_evil

Танковые подразделения из Приморья поражают опорные пункты украинской армии на Южнодонецком направлении, применяя тактику кочующих огневых средств. Об этом сообщили в Минобороны России.
Командир танка Т-80БВМ с позывным Сокол рассказал, что в зависимости от поставленных задач две боевые машины могут атаковать по одной цели, а бывает, что по двум целям сразу. По данным военного ведомства, стрельба по укреплениям ВСУ ведется прямой наводкой с расстояния до километра.

Отмечается, что танк Т-80БВМ является одной из основных ударных машин восточной группировки. В Минобороны РФ добавили, что на счету танкистов из Приморья уже сотни успешно пораженных целей.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В подконтрольной Киеву части Херсонской области повредили агропредприятие
29 апреля 2024, 09:43

Фото: iStock/Srdjanns74

В подконтрольной Киеву части Херсонской области получили повреждения инфраструктурные объекты и аграрное предприятие. Об этом в своем Telegram-канале написал назначенный украинскими властями глава региональной администрации Александр Прокудин.
По словам Прокудина, было зафиксировано попадание в объекты критической и транспортной инфраструктуры и агропредприятие. ​При этом ​чиновник не уточнил, о поражении какого именно объекта идет речь.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по складам с ударными беспилотными летательными аппаратами украинской армии.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Российские войска успешно наступают на Донецком направлении
29 апреля 2024, 09:20

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия успешно наступает на Донецком направлении. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Отмечается, что недавние успехи ВС РФ к северо-западу от Авдеевки вынудили украинскую армию отступать с других позиций вдоль линии фронта к западу от Авдеевки. Продвижение российских войск также наблюдается в районе Сватово.

Ранее об этом же заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что угроза возможной будущей российской наступательной операции против Харькова вынуждает Украину выделять дополнительные силы и технику для защиты города.

Напомним, украинский журналист Андрей Цаплиенко написал в своем Telegram-канале, что для сдерживания прорыва ВС России под Часовым Яром в ДНР переброшен спецназ Главного управления разведки Украины.

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