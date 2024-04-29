Центр стратегических коммуникаций: чат-бот СБУ в Telegram возобновил работу

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Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины сообщает в Telegram-канале, что заблокированная в мессенджере работа официальных украинских чат-ботов, в том числе СБУ и главного управления разведки (ГУР) минобороны страны, возобновлена.
Представители администрации Telegram не давали официального комментария по данной информации. Согласно информации ТАСС, некоторые военные чат-боты, которые Украина использует для сбора данных, работают с перебоями.
Ранее сообщалось, что Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов Украины, а также чат ГУР. Под блокировку попали несколько ботов, которые рассылали оповещения о воздушной тревоге.
Напомним, сооснователь компании Павел Дуров заявил, что администрация Telegram продолжает блокировать аккаунты и ботов, которые занимаются сбором координат для «нанесения ударов».
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Ранее сообщалось, что Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов Украины, а также чат ГУР. Под блокировку попали несколько ботов, которые рассылали оповещения о воздушной тревоге.
Напомним, сооснователь компании Павел Дуров заявил, что администрация Telegram продолжает блокировать аккаунты и ботов, которые занимаются сбором координат для «нанесения ударов».
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Екатерина Коршунова