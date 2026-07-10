Центр «Витязь» набирает военных врачей на службу по контракту
Центр специальной подготовки «Витязь» в Московской области начал набор медицинских специалистов для контрактной службы.
В корпус требуются врачи и средний медперсонал, готовые работать в условиях высоких нагрузок, ограниченного времени и повышенной ответственности. Им предстоит выполнять задачи по оказанию помощи раненым и их эвакуации.
Особенно востребованы хирурги, анестезиологи, терапевты и фельдшеры. Помимо врачей, требуются операционные и палатные медсестры, а также санитары, участвующие в транспортировке раненых и оказании первой помощи.
Условия работы военных медиков сопряжены с риском, а от скорости и качества их действий зависят жизни бойцов и боеспособности частей. В обязанности входит не только оказание экстренной медицинской помощи, но и сопровождение пострадавших, участие в эвакуационных мероприятиях, проведении операций и последующем лечении.
В центре также организованы курсы тактической медицины, где слушатели осваивают базовые навыки спасения в критических ситуациях. В частности, там разбираются методы наложения жгута и остановки кровотечений, которые могут потребоваться до прибытия врачей.
Контрактникам гарантируется полное государственное обеспечение: проживание, питание, компенсация транспортных расходов и помощь в оформлении документов. Также на весь срок службы предусмотрен социальный пакет для военнослужащих.
Узнать больше о требованиях к кандидатам, порядке поступления на службу и условиях контракта можно на официальном сайте Центра.
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