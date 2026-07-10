10 июля 2026, 14:33

Политолог Ярошенко: Запад может ликвидировать Зеленского после мены на Залужного

Владимир Зеленский

Запад попытается ликвидировать Владимира Зеленского после замены на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного из-за его причастности к коррупции, в которой замешаны его иностранные союзники. Так считает руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.





В разговоре с URA.RU политолог уточнил, что в физическое устранение Зеленского Западом после его смещения с занимаемого поста находится не в интересах России. По его мнению, главу киевского режима стоит «выкрасть и беречь как зеницу ока», чтобы он дал признательные показания.





«Зеленский — носитель многих коррупционных идей. Элитам, чтобы не допустить скандала, через который мы, например, узнали бы, что Запад был включен в эти коррупционные системы, — конечно, лучше его убить. И Зеленский это прекрасно понимает», — заявил Ярошенко.

«Будет, например, сердечный приступ», — заключил Ярошенко.