«Например, сердечный приступ»: Запад готовится к ликвидации Зеленского
Политолог Ярошенко: Запад может ликвидировать Зеленского после мены на Залужного
Запад попытается ликвидировать Владимира Зеленского после замены на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного из-за его причастности к коррупции, в которой замешаны его иностранные союзники. Так считает руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.
В разговоре с URA.RU политолог уточнил, что в физическое устранение Зеленского Западом после его смещения с занимаемого поста находится не в интересах России. По его мнению, главу киевского режима стоит «выкрасть и беречь как зеницу ока», чтобы он дал признательные показания.
«Зеленский — носитель многих коррупционных идей. Элитам, чтобы не допустить скандала, через который мы, например, узнали бы, что Запад был включен в эти коррупционные системы, — конечно, лучше его убить. И Зеленский это прекрасно понимает», — заявил Ярошенко.
Западные структуры находятся к Зеленскому ближе, чем российские, и его довольно быстро ликвидируют. Эксперт не исключил, что работа в этом направлении уже ведется.
«Будет, например, сердечный приступ», — заключил Ярошенко.