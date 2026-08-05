Центр «Витязь» открыл набор военных врачей на службу по контракту
Центр специальной подготовки «Витязь» в Московской области открыл набор медицинских специалистов для контрактной службы.
Корпус ищет врачей и медицинских работников, способных действовать в условиях интенсивной нагрузки, ограниченного времени и высокой ответственности. Кандидаты будут заниматься оказанием помощи раненым и их эвакуацией.
Особенно востребованы такие специалисты, как хирурги, анестезиологи, терапевты и фельдшеры. Кроме того, нужны операционные и палатные медицинские сестры, а также санитары для транспортировки раненых и оказания первой помощи.
Работа военных медиков связана с риском, и от их скорости и качества действий зависят жизни солдат и боеспособность подразделений. В их обязанности входит не только оказание экстренной медицинской помощи, но и сопровождение пострадавших, участие в эвакуации, проведении операций и последующем лечении.
Также в центре проводятся курсы тактической медицины. На них слушатели осваивают базовые навыки оказания помощи в критических ситуациях, включая методы наложения жгута и остановки кровотечения до прибытия врачей.
Контрактникам предоставляется полное государственное обеспечение, включая проживание, питание, компенсацию транспортных расходов и помощь в оформлении документов. На весь срок службы предусмотрен социальный пакет для военнослужащих.
Узнать подробнее о требованиях к кандидатам, порядке поступления на службу и условиях контракта можно на официальном сайте Центра.
Читайте также: