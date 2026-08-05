05 августа 2026, 08:51

Фото: iStock/vadimrysev

Российские военные сообщили сразу о нескольких успешных операциях на разных участках проведения спецоперации. Под удары попали опорные пункты, артиллерийские системы, беспилотная техника, транспорт и склад с БПЛА, что, по сведениям Минобороны, повлияло на возможности противника на отдельных направлениях. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Опорный пункт ВСУ под ударом Американские гаубицы и РЛС не избежали поражения FPV-дроны против роботизированной техники Транспорт противника оказался под прицелом ВС РФ Воздушная разведка сорвала выдвижение бойцов ВСУ Авиация поразила украинский склад беспилотников Массированный удар по военной инфраструктуре Киева Сотни беспилотников уничтожены за ночь

Опорный пункт ВСУ под ударом

Командиры ВСУ теряют связь с подразделениями после уничтожения Starlink

Американские гаубицы и РЛС не избежали поражения

Фото: iStock/Perytskyy

FPV-дроны против роботизированной техники

Транспорт противника оказался под прицелом ВС РФ

ВС РФ нанесли один из самых массированных ракетных ударов по Киеву

Воздушная разведка сорвала выдвижение бойцов ВСУ

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Авиация поразила украинский склад беспилотников

Массированный удар по военной инфраструктуре Киева

Фото: iStock/aapsky



Сотни беспилотников уничтожены за ночь