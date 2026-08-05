Массированный удар по Киеву, уничтожение американского вооружения и отражение атаки БПЛА: последние новости СВО на 5 августа
Российские военные сообщили сразу о нескольких успешных операциях на разных участках проведения спецоперации. Под удары попали опорные пункты, артиллерийские системы, беспилотная техника, транспорт и склад с БПЛА, что, по сведениям Минобороны, повлияло на возможности противника на отдельных направлениях. Подробности — в материале «Радио 1».
Опорный пункт ВСУ под ударом
Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Восток» нанес удар по опорному пункту ВСУ в Запорожской области после того, как его обнаружили операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем.
По представленным данным, укрепленная позиция находилась в лесополосе. Там противник сосредоточил живую силу, оборудовал огневые точки и подготовил укрытия. После уточнения координат информация была оперативно передана расчету РСЗО «Град».
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Артиллеристы заняли огневую позицию и одним залпом накрыли район расположения опорного пункта. В результате удара были уничтожены огневые точки, оборудованные укрытия, а также более 20 боевиков украинского режима. Как отмечается, ликвидация этого опорного пункта ослабила оборону ВСУ и создала условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск «Восток» на данном участке.
Американские гаубицы и РЛС не избежали поражения
Еще одна операция группировки «Восток» прошла в рамках контрбатарейной борьбы в Запорожской области. Расчеты воздушной разведки выявили огневые позиции артиллерии ВСУ иностранного производства.
Во время ведения огня были обнаружены две буксируемые гаубицы M777, самоходная артиллерийская установка M109 Paladin производства США, а также позиция радиолокационной станции контрбатарейной борьбы.
Полученные координаты передали операторам ударных БПЛА и расчетам барражирующих боеприпасов «Ланцет» подразделения войск беспилотных систем. После этого по выявленным объектам нанесли комбинированный удар, последовательно атаковав каждую цель.
По итогам операции были уничтожены две гаубицы M777, самоходная артиллерийская установка M109 Paladin и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Это нарушило огневую поддержку подразделений ВСУ и снизило возможности противника по ведению контрбатарейной борьбы на данном участке проведения спецоперации, отметили в российском оборонном ведомстве.
FPV-дроны против роботизированной техники
Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск в ходе воздушной разведки на Дружковском направлении выявили сразу несколько важных целей. Сначала средствами разведки был обнаружен наземный робототехнический комплекс, который использовался для подвоза боеприпасов и провизии на передовые позиции противника. После передачи координат расчетам ударных FPV-дронов по цели нанесли точный удар, полностью уничтожив роботизированный комплекс.
Позже разведывательный БПЛА обнаружил гексакоптер R-18, предназначенный для нанесения ударов по укрепленным позициям и доставки провизии. После передачи координат операторы FPV-дронов атаковали цель, в результате чего гексакоптер был ликвидирован.
Транспорт противника оказался под прицелом ВС РФ
На Краматорском направлении операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск выявили и уничтожили сразу несколько единиц автомобильной техники ВСУ. Одной из целей стал пикап, перевозивший личный состав и материальные средства на передовые позиции. После передачи координат ударным FPV-дронам автомобиль был уничтожен точным попаданием.
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Кроме того, разведывательный БПЛА обнаружил военный автомобиль повышенной проходимости, находившийся в городской застройке. После удара беспилотника эта цель также была ликвидирована.
Еще одним эпизодом стала атака на квадроцикл с боевиками ВСУ и прицепом для перевозки груза, обнаруженный в районе линии боевого соприкосновения. Несмотря на активное маневрирование и попытки открыть огонь по БПЛА, противник не смог избежать поражения и был уничтожен вместе с техникой.
Воздушная разведка сорвала выдвижение бойцов ВСУ
В районе поселка городского типа Алексеево-Дружковка операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск в ходе воздушной разведки обнаружили блиндажи и перемещение живой силы противника в лесополосах.
Разведка ведется беспилотниками квадрокоптерного типа как днем, так и ночью с применением тепловизоров, а поражение целей осуществляется с использованием осколочно-фугасных боеприпасов.
Как отметили в Минобороны России, своевременное уничтожение живой силы позволило сорвать выдвижение подразделений ВСУ к передовым позициям и обеспечить дальнейшие действия штурмовых подразделений «Южной» группировки войск.
Авиация поразила украинский склад беспилотников
Еще одну задачу выполнил экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил. Самолет нанес удар по складу с беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток». Атака осуществлялась по заранее заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После получения подтверждения от разведки об уничтожении назначенной цели экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
Массированный удар по военной инфраструктуре Киева
Также Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 5 августа Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности. По представленным данным, целями стали транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области.
В Киеве были поражены логистический центр «МЛП-Чайка», который, как утверждается, использовался для хранения и распределения комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, инновационный терминал и логистический центр «Новая почта» — крупнейшие автоматизированные сортировочные комплексы, где, по данным ведомства, хранились и распределялись товары двойного назначения, в том числе для производства беспилотников большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, под удар попали транспортно-логистический центр «Транс-логистик», осуществляющий производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, а также хранение и распределение материально-технических средств в интересах ВСУ, и логистический центр «Эпицентр» в Киеве, который использовался для обработки заказов, сортировки, хранения и доставки товаров двойного назначения и комплектующих для производства БПЛА.
В Киевской области, согласно сообщению ведомства, были поражены логистический центр «Терминал Бровары», где хранились комплектующие для беспилотников большой и средней дальности, в том числе иностранного производства, транспортно-логистический центр «Рабен Украина», названный крупным узлом хранения и распределения комплектующих для БПЛА различного назначения, а также логистический центр «Бровары» — крупный сортировочный комплекс компании «Новая почта», где, как утверждается, находились беспилотные летательные аппараты самолетного типа и комплектующие к ним.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, на морском переходе южнее Одессы были поражены три сухогруза, которые осуществляли доставку вооружения и военного имущества для ВСУ.
Сотни беспилотников уничтожены за ночь
В Минобороны РФ также сообщили, что в период с 20:00 мск 4 августа до 08:00 мск 5 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
По информации ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.