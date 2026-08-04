В Подмосковье обсудили доступность городской среды для ветеранов СВО с инвалидностью

04 августа 2026, 17:33

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в г. о. Щёлковский

Представители «Единой России» и местных властей проверили доступность городских объектов для ветеранов СВО с инвалидностью. Итоги мониторинга подвели на форуме в Щёлкове, сообщили в пресс-службе партии в Московской области.





Депутаты, Ассоциация ветеранов СВО, Центр занятости и Социальный фонд вместе с работодателями представили участникам спецоперации программы переобучения, варианты трудоустройства, а также обсудили качество городской среды для людей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата.



Депутат Госдумы, федеральный координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Михаил Терентьев назвал главными вопросами адаптации ветеранов к мирной жизни создание подходящих рабочих мест, безбарьерной среды, организацию переобучения и развитие адаптивного спорта.

М. Терентьев (Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в г. о. Щёлковский)

Терентьев сообщил, что в регионе по поручению губернатора проверили доступность более 260 объектов в 40 городских и муниципальных округах. Это жилые комплексы и подъезды, поликлиники, магазины, аптеки, парки, учреждения культуры и спорта.

«Где-то не хватает пониженного бордюра, где-то нужен пологий пандус. Главный вызов – старый фонд. Если приспособить жильё технически невозможно, важно оперативно переселять тех, кто в этом нуждается. Кроме того, нужна подготовка специалистов, которые понимают особенности людей с разными формами

инвалидности», – отметил Терентьев.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в г. о. Щёлковский

«Мы сопровождаем ветеранов по всем вопросам, помогаем получать протезы, адаптируем жилые помещения и подъезды. По поручению главы Щёлкова у домов обустроены парковочные места для инвалидов. Например, моя машина стоит прямо напротив подъезда. Зимой в гололёд ходить на протезе опасно, а благодаря выделенному месту я спокойно сажусь за руль», – отметил Дядюра.