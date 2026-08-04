В Подмосковье обсудили доступность городской среды для ветеранов СВО с инвалидностью
Представители «Единой России» и местных властей проверили доступность городских объектов для ветеранов СВО с инвалидностью. Итоги мониторинга подвели на форуме в Щёлкове, сообщили в пресс-службе партии в Московской области.
Депутаты, Ассоциация ветеранов СВО, Центр занятости и Социальный фонд вместе с работодателями представили участникам спецоперации программы переобучения, варианты трудоустройства, а также обсудили качество городской среды для людей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата.
Депутат Госдумы, федеральный координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Михаил Терентьев назвал главными вопросами адаптации ветеранов к мирной жизни создание подходящих рабочих мест, безбарьерной среды, организацию переобучения и развитие адаптивного спорта.
Терентьев сообщил, что в регионе по поручению губернатора проверили доступность более 260 объектов в 40 городских и муниципальных округах. Это жилые комплексы и подъезды, поликлиники, магазины, аптеки, парки, учреждения культуры и спорта.
«Где-то не хватает пониженного бордюра, где-то нужен пологий пандус. Главный вызов – старый фонд. Если приспособить жильё технически невозможно, важно оперативно переселять тех, кто в этом нуждается. Кроме того, нужна подготовка специалистов, которые понимают особенности людей с разными формамиПо его словам, выявленные в городах нарушения оперативно устраняют. Например, в Люберцах установили пандус у аптеки. Также предусмотрена передача ступенькохода и установка потолочной системы перемещения в квартире ветерана СВО. В Чехове установили дорожные знаки и нанесли разметку парковочных мест для инвалидов у жилых домов. В Коломне в жилом доме, где живёт участник спецоперации, установлен подъёмник, оборудованы парковочные места.
инвалидности», – отметил Терентьев.
Руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Виктор Дядюра рассказал о комплексной поддержке бойцов.
«Мы сопровождаем ветеранов по всем вопросам, помогаем получать протезы, адаптируем жилые помещения и подъезды. По поручению главы Щёлкова у домов обустроены парковочные места для инвалидов. Например, моя машина стоит прямо напротив подъезда. Зимой в гололёд ходить на протезе опасно, а благодаря выделенному месту я спокойно сажусь за руль», – отметил Дядюра.Для ветеранов СВО в Подмосковье работают также работают программы переобучения, создаются рабочие места.
Важной частью социализации остаётся спорт. Спортивная школа «Спартанец» в Щёлкове работает по олимпийскому, паралимпийскому и сурдлимпийскому направлениям для людей с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.
В Подмосковье участникам СВО и их семьям доступны как федеральные, так и региональные меры поддержки. Это медицинская и психологическая помощь,
бесплатное протезирование, ортопедические изделия, путёвки в санатории, выплаты семьям погибших, кредитные каникулы, льготы по газификации и
50% компенсация ЖКУ. Для тяжело раненых и инвалидов работают три крупных реабилитационных центра.