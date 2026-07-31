ЦСП «Витязь» набирает операторов БПЛА на свою программу

31 июля 2026, 11:33

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Центр специальной подготовки «Витязь» объявляет о наборе слушателей на программу обучения операторов беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 кг. К участию приглашаются граждане России старше 16 лет, имеющие полное среднее образование.