ЦСП «Витязь» набирает операторов БПЛА на свою программу
Центр специальной подготовки «Витязь» объявляет о наборе слушателей на программу обучения операторов беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 кг. К участию приглашаются граждане России старше 16 лет, имеющие полное среднее образование.
Обучение проводится в очном формате и рассчитано на 126 академических часов. Основной интенсив продлится 14 дней и включит 112 часов теории и практики, с ежедневной нагрузкой до 8 часов (академический час — 50 минут). По завершении курса и успешной сдаче итоговой аттестации выпускникам присваивается квалификация оператора БАС и выдается свидетельство о профессии рабочего.
Учебный план охватывает весь спектр необходимых дисциплин: воздушное законодательство, порядок использования воздушного пространства и согласования полетов (в том числе над городами), правила работы в запретных и ограниченных зонах. Слушатели изучат основы навигации, аэродинамики и метеорологии, освоят устройство техники и работу с эксплуатационной документацией. Особое внимание уделено предполетной подготовке: прокладке маршрутов, оформлению планов полетов для авиационных властей, составлению и загрузке полетных программ в бортовые системы. Преподаватели разберут с курсантами вопросы связи, документооборота и алгоритмы действий в нештатных ситуациях, вплоть до поиска аппарата после аварийной посадки.
Практический блок направлен на отработку реальных навыков: работа с аэронавигационными картами, оценка погодных и орнитологических условий, выполнение предстартовых расчетов, формирование заданий. В ходе занятий слушатели осваивают профильное ПО, проверяют технику, запускают БПЛА, управляют ими на дистанции и контролируют параметры через наземные станции. Заключительный этап посвящен послеполетному обслуживанию и оформлению отчетной документации.
После завершения курса у выпускников будет возможность заключить контракт для прохождения службы в зоне проведения СВО. Для контрактников на территории Подмосковья предусмотрены вещевое обеспечение, питание, проживание, компенсация проезда, помощь в оформлении документов, круглосуточное сопровождение и полный социальный пакет. Детальные условия службы и требования к кандидатам представлены на официальном сайте Центра специальной подготовки «Витязь».
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