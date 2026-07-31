На портале «Госуслуги» работает сервис — «QR-код для подтверждения статуса участника СВО»

31 июля 2026, 11:25

Статус участника СВО можно подтвердить на портале Госуслуг

Фото: istockphoto/zim286

На портале «Госуслуги» начал работу новый цифровой сервис — «QR-код для подтверждения статуса участника СВО». Теперь бойцы и члены их семей могут оперативно подтверждать свои льготные категории при посещении культурных и спортивных мероприятий.