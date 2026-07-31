На портале «Госуслуги» работает сервис — «QR-код для подтверждения статуса участника СВО»
На портале «Госуслуги» начал работу новый цифровой сервис — «QR-код для подтверждения статуса участника СВО». Теперь бойцы и члены их семей могут оперативно подтверждать свои льготные категории при посещении культурных и спортивных мероприятий.
Для генерации кода достаточно смартфона с установленным приложением «Госуслуги» и верифицированной учетной записью. Пользователь переходит в соответствующий раздел, нажимает кнопку «Получить», после чего система направляет запрос в Министерство обороны для сверки данных. При успешной проверке формируется персональный QR-код со сроком действия пять минут. Если информация отсутствует, приложение предложит пошаговую инструкцию по оформлению классической бумажной справки в военно-служебном центре.
На месте проведения мероприятия сотрудник сканирует код через приложение «Госскан» — верификация занимает всего несколько секунд. Важно, что новый формат носит добровольный характер: участники СВО по-прежнему могут предъявлять бумажную справку или удостоверение ветерана.
Нововведение призвано упростить доступ к льготам, сократить время обслуживания и минимизировать документооборот. Проект реализуется в рамках цифровой трансформации системы социальной поддержки при содействии Министерства культуры и Министерства спорта России.
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