Вооружённые силы России продолжают наступление по ключевым направлениям, последовательно продвигаясь и беря под контроль новые населённые пункты. Наша армия наносит прицельные удары по объектам украинских войск, а также по местам сосредоточения техники и личного состава. О развитии обстановки в приграничных российских регионах, находящихся в зоне боевых действий, — в материале «Радио 1».
Удар «Геранями» по объектам ВСУ в Николаевской области
Минобороны РФ опубликовало видео, где зафиксировано поражение целей в Снигиревке Николаевской области. По информации ведомства, удар пришёлся по логистическому узлу, через него ВСУ получали и хранили беспилотники и комплектующие для них. Ещё одной целью стала автозаправочная станция. Её, как утверждают в Минобороны, использовали в интересах украинских подразделений. Апти
Алаудинов сообщил о телах погибших вдоль линии фронта
Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости сообщил, что украинская сторона годами не проявляет должной активности в вопросе эвакуации погибших военнослужащих. По его словам, командование ВСУ проявляет интерес прежде всего к телам иностранных наёмников. Алаудинов отметил, что после освобождения Курской области российские военные собрали тысячи тел украинских бойцов. Позже их передали Киеву. Он добавил, что на ряде участков ситуация остаётся крайне тяжёлой. Речь идёт о масштабных зонах, где собрать останки затруднительно из-за боевой обстановки. По словам командира спецназа «Ахмат», такие участки есть в курском приграничье, в Сумской области и на других отрезках линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что российские подразделения нередко сами вывозят тела украинских военнослужащих, чтобы затем передать их для захоронения.
Пленный боец ВСУ рассказал об угрозах со стороны командира
Пленный военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак сообщил РИА Новости о тяжёлой обстановке на передовых позициях. По его словам, личный состав сталкивался с острым дефицитом воды и продовольствия. Руснак утверждает, что на пятерых выдавали одну полуторалитровую бутылку воды. Продовольствие не доставляли по несколько дней. После жалоб командованию военные, как он рассказал, вместо помощи услышали угрозы.
ФСБ сообщила о задержании двух агентов Киева в Крыму
ФСБ России заявила о задержании в Крыму двух граждан РФ 1968 и 1986 годов рождения, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Как сообщили в Центре общественных связей, речь идёт о деятельности, направленной на нанесение ущерба экономической безопасности и обороноспособности России. По данным ведомства, задержанные собирали и передавали куратору через Telegram сведения о дислокации объектов ВС РФ на территории Крымского полуострова, критически важной инфраструктуре, а также о движении железнодорожных составов по Крымскому мосту. В ФСБ отметили, что для продолжения противоправной деятельности фигуранты получили через схрон компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
В Кремле заявили о продолжении давления на киевский режим
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит усиливать давление на киевский режим для достижения поставленных целей. Он подчеркнул, что Россия намерена и дальше добиваться выполнения задач специальной военной операции.
«Южная» группировка освободила Пискуновку в ДНР
Минобороны России также сообщило о новом успехе на донецком направлении. По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике. В российском военном ведомстве подчеркнули, что наступательные действия на этом участке продолжаются. Освобождение Пискуновки стало очередным этапом продвижения российских сил и укрепления позиций на одном из ключевых направлений.
Силы ПВО за ночь уничтожили 155 украинских беспилотников
Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией России. Согласно данным ведомства, дроны были сбиты в период с 20:00 2 июля до 7:00 3 июля над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.