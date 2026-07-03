03 июля 2026, 10:11

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Вооружённые силы России продолжают наступление по ключевым направлениям, последовательно продвигаясь и беря под контроль новые населённые пункты. Наша армия наносит прицельные удары по объектам украинских войск, а также по местам сосредоточения техники и личного состава. О развитии обстановки в приграничных российских регионах, находящихся в зоне боевых действий, — в материале «Радио 1».





Содержание Удар «Геранями» по объектам ВСУ в Николаевской области Алаудинов сообщил о телах погибших вдоль линии фронта Пленный боец ВСУ рассказал об угрозах со стороны командира ФСБ сообщила о задержании двух агентов Киева в Крыму В Кремле заявили о продолжении давления на киевский режим «Южная» группировка освободила Пискуновку в ДНР Силы ПВО за ночь уничтожили 155 украинских беспилотников

Удар «Геранями» по объектам ВСУ в Николаевской области

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Фото: iStock/Dovapi

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ФСБ сообщила о задержании двух агентов Киева в Крыму

В Кремле заявили о продолжении давления на киевский режим

«Южная» группировка освободила Пискуновку в ДНР

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Силы ПВО за ночь уничтожили 155 украинских беспилотников