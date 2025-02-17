Туск: лидеры Евросоюза не приняли решения по украинскому конфликту

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На экстренном саммите лидеров Евросоюза в Париже участники не смогли принять единогласного решения по украинскому конфликту. Этим поделился премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения», — написал Туск на своей странице в соцсети X. .
По словам премьер-министра, участники смогли лишь придти к тому выводу, что они должны тесно сотрудничать в процессе решения украинского кризиса. При этом все без исключения поддержали данную инициативу. Участники пообещали выполнить как можно более срочные и интенсивные действия по укреплению сотрудничества союзников.
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Иван Мусатов