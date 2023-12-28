У фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье появился номер для приема обращений

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В филиале государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Московской области организован и функционирует единый номер приема обращений. об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В Фонде начал функционировать единый номер для приема обращений - 8 (498) 602-00-23.
Филиал фонда «Защитники Отечества» в Московской области оказывает в регионе помощь ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов. Он был создан Указом президента в апреле.
Стоит отметить, что звонок будет сопровождаться несколькими голосовыми оповещениями в зависимости от времени обращения: объявление для рабочего времени,объявление для нерабочего времени выходные и также в будни.
Кроме этого, Если ваш вопрос не требует отлагательств и требует незамедлительного решения, вы можете написать его на электронную почту: 50-gostond@mail.ru.
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Филиал фонда «Защитники Отечества» в Московской области оказывает в регионе помощь ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов. Он был создан Указом президента в апреле.
«Воспользоваться данной и мерой и позвонить можно будет с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. В субботу и воскресение - выходные дни», — подчеркнули в ведомстве.
Стоит отметить, что звонок будет сопровождаться несколькими голосовыми оповещениями в зависимости от времени обращения: объявление для рабочего времени,объявление для нерабочего времени выходные и также в будни.
Кроме этого, Если ваш вопрос не требует отлагательств и требует незамедлительного решения, вы можете написать его на электронную почту: 50-gostond@mail.ru.
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Мира Полтева