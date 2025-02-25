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В Хмельницком произошел инцидент, связанный с принудительной мобилизацией, который привлек внимание общественности. Житель города рассказал о том, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали его силой, оставив дома одного шестилетнего ребенка. Об этом пишут украинские СМИ.
По словам мужчины, его задержали без предварительного уведомления и объяснений. В настоящее время он находится в помещении с решеткой вместо двери, что вызывает у него серьезные опасения за свою безопасность и благополучие его ребенка.
Ранее стало известно, что машины на ходу останавливают сотрудники украинских территориальных центров комплектования в Киеве. Как уточняют СМИ Украины, таким образом отлавливают уклонистов.
Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
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Ранее стало известно, что машины на ходу останавливают сотрудники украинских территориальных центров комплектования в Киеве. Как уточняют СМИ Украины, таким образом отлавливают уклонистов.
Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
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Дарья Осипова