Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ У принудительно мобилизованного украинца шестилетний ребенок остался дома один

У принудительно мобилизованного украинца шестилетний ребенок остался дома один

Фото: iStock/eranicle

Фото: iStock/eranicle

В Хмельницком произошел инцидент, связанный с принудительной мобилизацией, который привлек внимание общественности. Житель города рассказал о том, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали его силой, оставив дома одного шестилетнего ребенка. Об этом пишут украинские СМИ.
По словам мужчины, его задержали без предварительного уведомления и объяснений. В настоящее время он находится в помещении с решеткой вместо двери, что вызывает у него серьезные опасения за свою безопасность и благополучие его ребенка.

Ранее стало известно, что машины на ходу останавливают сотрудники украинских территориальных центров комплектования в Киеве. Как уточняют СМИ Украины, таким образом отлавливают уклонистов.

Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

Читайте также:

Стало известно о продвижении ВС России в ЛНР

Евросоюз ввел санкции против гендиректора выставки достижений «Россия»

ПВО России перехватила 19 украинских БПЛА за ночь
#санкции
#бпла
#пво
Стало известно о продвижении ВС России в ЛНР
Марочко: ВС России продвигаются в районе Карамзиновки и Нововодяного в ЛНР
25 февраля 2025, 08:08

Фото: iStock/IherPhoto

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ продвигаются в районе Карамзиновки и Нововодяного в ЛНР. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, за несколько суток российским войскам удалось отбить у вооруженных формирований Украины часть лесополосы юго-западнее Кармазиновки, подравнять позиции в районе Нововодяного и продвинуться северо-восточнее Петровского. Он также добавил, что на участке протяженностью более 3 километров северо-западнее Макеевки в ЛНР российские войска заняли новые рубежи и улучшили тактическое положение.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Евросоюз ввел санкции против гендиректора выставки достижений «Россия». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ПВО России перехватила 19 украинских БПЛА за ночь

Стало известно, что обстрелы боевиками ВСУ территорий России усиливаются

Захарова усомнилась в искренности Франции и Британии при голосовании в ООН
#россия
#бпла
#оон
#евросоюз
#лнр
#сво
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Евросоюз ввел санкции против гендиректора выставки достижений «Россия»
25 февраля 2025, 07:47

Фото: iStock/syahrir maulana

В санкционный список Европейского Союза была внесена автономная некоммерческая организация «Дирекция выставки достижений «Россия», организующая выставку «Россия». Об этом пишет РИА Новости.
Эта информация содержится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. Ограничения введены в связи с тем, что на выставке проводятся мероприятия, посвященные достижениям страны в специальной военной операции.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

ПВО России перехватила 19 украинских БПЛА за ночь

Захарова усомнилась в искренности Франции и Британии при голосовании в ООН

Стало известно, что обстрелы боевиками ВСУ территорий России усиливаются
#россия
#выставки
#ес
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ПВО России перехватила 19 украинских БПЛА за ночь
Минобороны: силы ПВО ночью сбили 19 БПЛА ВСУ над регионами России
25 февраля 2025, 07:36

Фото: iStock/e-crow

Средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 19 БПЛА, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Из них 16 БПЛА были сбиты над Брянской областью, два — над Курской областью и один — над Калужской областью. Оперативные действия ПВО продемонстрировали высокую эффективность в обеспечении безопасности воздушного пространства страны. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Стало известно, что обстрелы боевиками ВСУ территорий России усиливаются. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Захарова усомнилась в искренности Франции и Британии при голосовании в ООН

Украинские солдаты убили почти всех жителей пятиэтажного дома в Селидово

В Курской области украинские войска не щадят мирное население
#бпла
#солдаты
#сво
#всу
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова усомнилась в искренности Франции и Британии при голосовании в ООН
25 февраля 2025, 07:16

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя результаты голосований по проектам резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН, выразила сомнение в искренности Франции и Великобритании в ходе этих голосований. Об этом пишет РИА Новости.
В понедельник Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, в которой от России требуют «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины».

Документ также содержит традиционный призыв к РФ прекратить боевые действия. Однако в нем не упоминаются террористические атаки Киева на мирных граждан России и присутствие Вооруженных сил Украины в Курской области.

Кроме того, в резолюции отсутствует ссылка на право народов на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН. За принятие документа проголосовали 93 страны, 18 выступили против, а 65 воздержались. Резолюцию подготовила Украина при содействии более 50 стран. Позже Совет безопасности ООН одобрил резолюцию, предложенную США по Украине, отклонив все внесенные поправки. За эту резолюцию проголосовали десять стран, включая Россию, Китай и США, еще пять воздержались, а против не было ни одного голоса.

В своем Telegram-канале Захарова задала вопрос о том, когда Франция и Британия были искренними: когда они изменяли американский проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН или когда тот же проект был одобрен без поправок? Она отметила, что расстояние между залами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности можно пройти за три минуты, и спросила, действительно ли они за 180 секунд изменили свои взгляды на мировой кризис или просто держат маски на случай необходимости.

Она отметила, что обе резолюции в Генеральной Ассамблее ООН были одобрены с наименьшим числом голосов за всю историю Чрезвычайной специальной сессии (ЧСС), что является весьма показательным фактом.

Захарова сообщила, что после украинской резолюции США предложили свой проект в Генеральной Ассамблее ООН, который был изменён странами ЕС, включая Францию и Британию, и принят. Затем США внесли аналогичную резолюцию в Совет Безопасности ООН, где она была одобрена без поправок. Захарова отметила, что резолюция Совета Безопасности, не осуждающая Россию и призывающая к миру, имеет большее значение, чем резолюция Генассамблеи.

«Таким образом, резолюция СБ ООН без осуждения России, с призывом к миру задаёт правильные рамки и с точки зрения статуса имеет преимущественное значение над резолюцией ГА ООН», — подытожила она.

Читайте также:

«Здоровье опаснее болезни?»: в МИД отреагировали на слова премьера Дании о мире на Украине

Захарова назвала условия для работы иностранных компаний в России

Захарова отреагировала на слова главы МИД Эстонии о Путине
#сша
#франция
#проект
#украина
#оон
#ес
#захарова
#британия
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, что обстрелы боевиками ВСУ территорий России усиливаются
Мирошник: обстрелы ВСУ территорий России на фоне переговоров усиливаются
25 февраля 2025, 06:58

Фото: iStock/zabelin

В последние дни наблюдается увеличение обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским территориям. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родионa Мирошникa, данная активность совпадает с переговорами между представителями России и США в Эр-Рияде. Об этом пишет РИА Новости.
Мирошник отметил, что украинская сторона, похоже, не заинтересована в прекращении военных действий, что приводит к росту числа жертв среди мирного населения. По его данным, на линии соприкосновения ежедневно страдает около 15 человек, и каждый пятый из них погибает. Особенно сильно обстрелам подвергаются территории Белгородской области, включая город Шебекино, где активно используются беспилотники для атак на гражданский транспорт и объекты.

По мнению дипломата, такие действия свидетельствуют о «судорогах и агонии» киевского режима, который продолжает игнорировать нормы международного гуманитарного права в стремлении получить финансирование от Запада. Мирошник выразил опасения, что украинская сторона не намерена соблюдать правила ведения войны и может прибегнуть к провокациям террористического характера.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Читайте также:

ВСУ усиливают обстрел территорий РФ на фоне переговоров России и США

В Подмосковье обвиняют пятерых людей в подготовке теракта в воинской части

Украинские солдаты убили почти всех жителей пятиэтажного дома в Селидово
#россия
#сво
#всу
#обстрел
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате