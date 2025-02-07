Сотрудники ТЦК останавливают машины на ходу в Киеве

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Машины на ходу останавливают сотрудники украинских территориальных центров комплектования в Киеве. Как уточняют СМИ Украины, таким образом отлавливают уклонистов.
«ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Киеве начали перехватывать машины прямо на ходу посреди дороги», — сказано в материале.Район города, где все произошло, не называется. Кроме того, украинские журналисты опубликовали видеокадры, где микроавтобус, как утверждается, с сотрудниками ТЦК, едет, открыв двери. На следующем кадре можно увидеть, как они тормозят соседнюю машину. Что стало с водителем — неизвестно.
Силовая мобилизация на Украине набирает обороты.
Ранее сообщалось, что происходит с украинской обороной в зоне боевых действий.
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Никита Кротов