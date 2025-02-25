ПВО России перехватила 19 украинских БПЛА за ночь

В Хмельницком произошел инцидент, связанный с принудительной мобилизацией, который привлек внимание общественности. Житель города рассказал о том, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали его силой, оставив дома одного шестилетнего ребенка. Об этом пишут украинские СМИ.