ПВО России перехватила 19 украинских БПЛА за ночь

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Средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 19 БПЛА, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Из них 16 БПЛА были сбиты над Брянской областью, два — над Курской областью и один — над Калужской областью. Оперативные действия ПВО продемонстрировали высокую эффективность в обеспечении безопасности воздушного пространства страны. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Стало известно, что обстрелы боевиками ВСУ территорий России усиливаются. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Стало известно, что обстрелы боевиками ВСУ территорий России усиливаются. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова