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Участник СВО Мясников предложил помогать возвращаться к мирной жизни всем бойцам

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

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Поддержка при возвращении и зоны спецоперации к гражданской жизни должна быть обязательной для всех участников СВО. Такое мнение высказал участник специальной военной операции, командир батальона Владимир Мясников с позывным «Спартак».
Он считает, что подобную помощь необходимо оказывать всем военнослужащим, особенно молодым.
«Это вторая война, которую я прошёл, и я себя и своих подчинённых готовил к мирной жизни. Говорил, что будет совершенно другой взгляд. Людям, которые прошли огонь, воду и смерть друзей, очень тяжело. Это не то, что в художественных книжках написано. Когда видишь, как твой друг погибает, или ты лично передаёшь вещи родным матерям, отцам, жёнам, детям, это очень тяжело», – сказал Мясников РИАМО.
По его словам, все эти события накладывают отпечаток на сознание бойцов. Поэтому им необходима помощь государства. Во-первых, нужно психологическое восстановление, во-вторых, устройство участников СВО. По словам «Спартака», на войне одна задача – победить, а в мирной жизни их много.

Помочь вернувшимся с передовой к мирной жизни бойцам может программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья», которую развивают в Московской области. Проект помогает военнослужащим получить новые знания и навыки для успешной карьеры в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Заявки на участие в программе принимали до 30 апреля. В проекте решили участвовать около 2450 человек из 67 регионов России. Подавляющее большинство заявок поступило из Подмосковья – 2 тыс.

Затем участники проходят онлайн-тестирование в два этапа. Основной поток прошёл с 5 по 7 мая, дополнительный состоится 26-29 мая. Следующий этап – собеседования с кандидатами. Они запланированы на 30 мая – 24 июня. Окончательные результаты отбора объявят 1 июля.

Обучение по программе профессиональной переподготовки стартует в сентябре и продлится ровно год. Предусмотрена программа в очно-заочном формате. Для участников она полностью бесплатная.

После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья или будут включены в кадровый резерв.

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#московская область
Ответственный за строительство оборонительных сооружений под Курском отправлен в СИЗО
Суд в Москве арестовал гендиректора «КТК-Сервиса» Воловикова
13 мая 2025, 13:57

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Мещанским районным судом Москвы арестован ответственный за строительство оборонительных сооружений в Тёткино Курской области, куда последнюю неделю пытаются прорваться ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Речь идёт о гендиректоре «КТК-Сервис» Андрее Воловикове, который получил порядка одного миллиарда рублей за организацию фортификаций.

Отмечается, что по документам компания Воловикова вырыла ров и возводила объекты в Тёткино, однако в итоге сооружения либо вообще не были построены, либо выполнены некачественно.

По данным следствия, арестованный, помимо факта мошенничества в особо крупном размере, не выплачивал зарплату рабочим, строившим защитные сооружения. Это около 15 миллионов рублей.

В настоящее время Воловиков находится в СИЗО. Также по делу о фортификационных сооружениях в курском пограничье арестовано ещё 23 человека.

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#мошенничество
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«Проституткам и музыкантам все равно, какая власть»: что случилось с экранным сыном Шаца* и Лазаревой** Бочаровым
13 мая 2025, 13:22

Андрей Бочаров (Фото: тг-канал/ t.me/botcharov

Андрей Бочаров, прославившийся в нулевые в культовом юмористическом шоу «33 квадратных метра», сегодня живёт в России, активно высказывается на политические темы и критикует бывших коллег. Тем временем Михаил Шац* и Татьяна Лазарева** обосновались за границей и, по словам Бочарова, забыли, с чего начинали. Подробнее в материале «Радио 1».

«33 квадратных метра»: экранная семья и закулисная драма


Комедийное шоу «33 квадратных метра», в котором три поколения семьи делили одну тесную квартиру, прославило всех участников, особенно Бочарова в роли нелепого школьника Андрюши Звездунова. Став взрослым, его герой всё же «вырос» и поступил в университет, но сам артист надолго остался в глазах публики именно «сынулей».

После закрытия шоу карьера Бочарова продолжилась: он создавал новые проекты, снимался в кино и работал на телевидении. Однако спустя годы именно старая роль стала поводом для упрёков. В одном из интервью Михаил Шац* вспомнил Бочарова, заявив, что «сынуля оказался плохим».

Политика развела по сторонам


Если раньше артистов связывали не только работа, но и дружба, то с 2022 года пути окончательно разошлись. Михаил Шац* и Татьяна Лазарева** открыто выступили против политики российских властей и уехали — он в Израиль, она в Испанию. Бочаров, напротив, остался в стране и с тех пор не стесняется в выражениях в адрес бывших коллег.

Михаил Шац* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Он рассказал, что политическая позиция пары сформировалась не сразу. По его словам, после того, как телеканал СТС в 2012 году прекратил сотрудничество с Шацем*, тот начал утверждать, будто потерял работу из-за своих взглядов, хотя, по словам Бочарова, никакой политики в его юморе тогда не было.

Кульминацией конфликта стала история с обсуждением личных проблем Шаца*, после которой тот назвал Бочарова лжецом и отказался подавать ему руку.

Лазарева**, по мнению Бочарова, также изменилась под влиянием мужа. Он подчеркнул, что когда-то она даже шутила, будто музыкантам и проституткам все равно, кто у власти, но позже заговорила «чужими словами».

Татьяна Лазарева** (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Об Украине и Западе


Бочаров уверенно заявляет: в страны ЕС он не ездит принципиально, поскольку считает, что там распространяют ложь о России. Он также резко критикует тех, кто покинул страну, называя их «стыдло» и «предателями».

Особенно достаётся таким артистам, как Максим Галкин**, Борис Гребенщиков** и Андрей Макаревич**: Бочаров убеждён, что общество не простит их отъезда и возвращения. Тем, кто всё же решится вернуться, он предрекает неприятный разговор с аудиторией.

Жизнь после телеэкрана


После «33 квадратных метров» Бочаров продолжал активно работать на телевидении: выпускал шоу на НТВ, ТНТ, СТС и РЕН ТВ, снимался в кино и занимался озвучкой. Сегодня он почти не появляется на ТВ, но ведёт авторскую программу «Ага, тот самый Бочарик» на радио Sputnik, а также Telegram-канал, где публикует сатирические политические посты. Кроме того, выпускает видео на RuTube.

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* Михаил Шац внесен в реестр СМИ-иноагентов решением Минюста России.
** Внесены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента решением Минюста России.
#кино
#израиль
#политика
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#артист
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#шоу-бизнес
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Мизулина выложила язвительный пост после победы над Дудем* и Лебедевым: «Девочек обижать нельзя»
Мизулина отреагировала на победу над Дудем* и Лебедевым
13 мая 2025, 12:45

Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @ekaterina_mizulina)

Лефортовский суд Москвы вынес решение по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к Юрию Дудю* и Артемию Лебедеву. Там сочли видео, которые распространяли журналист и дизайнер, порочащими честь и репутацию общественного деятеля.
Своим успехом Екатерина Мизулина поделилась в Телеграм-канале. Возлюбленная певца SHAMAN отметила, что Юрий Дудь* и Артемий Лебедев должны удалить ролики, в которых они затрагивают ее честь и деловую репутацию главы Лиги безопасного интернета.

Помимо прочего, у Мизулиной получилось взыскать с дизайнера и журналиста 300 и 200 тысяч соответственно — в качестве компенсации морального вреда. Средства пойдут на нужды спецоперации, уточнила Екатерина.

«Таким образом, иноагент, который выступает против СВО и занимается дискредитацией российской армии, материально поддержит наших бойцов. Девочек обижать нельзя. Замучаетесь пыль глотать», — обратила внимание возлюбленная SHAMAN'а.

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Мизулина показала, как SHAMAN гладит её волосы в метро

*признан Минюстом РФ иноагентом
#сво
#екатерина мизулина
#иноагенты
#суд
#соцсети
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«Манипуляторка не выросла»: В ГД жёстко ответили на требования Зеленского
Картаполов: Ультиматумы Киева бесполезны и неэффективны
13 мая 2025, 12:28

Андрей Картаполов (Фото: Telegram @pravda_oborona)

Манипуляции Владимира Зеленского после предложения президента РФ Владимира Путина о возобновлении переговоров в Стамбуле не волнуют РФ. Такое заявление сделал глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.
«У Зеленского ещё манипуляторка не выросла, чтобы чем-то манипулировать. Есть решение Верховного главнокомандующего, и он сказал, что мы готовы к переговорам. Шар на их стороне. Но никакие ультиматумы, никакие идиотские высказывания (киевских властей – ред.) ни к чему не приведут», — заявил Картаполов в беседе с Life.ru.

По его словам, украинская сторона должна чётко осознать то, что происходит на фронте, где бойцы ВС РФ продолжают активное наступление по всей линии боевого столкновения. Картаполов подчеркнул, что Россия и далее будет говорить с противником на языке силы, так как другого он не понимает.

Напомним, Путин предложил киевским властям возобновить переговоры в Стамбуле по конфликту на Украине. Российский лидер отметил, что диалог может состояться без предварительных условий. Сначала Зеленский заявил, что согласится на переговоры только после полного прекращения огня, однако позже объявил о своём согласии.

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#россия
#посол
#лидер
#вс рф
#зеленский
#путин
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Ожесточенные бои на угледарском и торецком направлениях, освобождение села Котляровка: последние новости СВО на 13 мая
13 мая 2025, 10:13

Фото: iStock/Wirestock

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская и Белгородская области


За минувшие сутки российские войска ликвидировали штурмовые группы противника на направлениях Тёткино и Глушково, а также продолжили укреплять зону безопасности в Сумской области.

В районе Павловка — Новый Путь военнослужащие из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ предприняли попытку перейти границу. В результате работы ВС РФ большинство нападавших было ликвидировано, четверо бойцов сдались в плен.

В районе Тёткино российской армией проводится массированная огневая атака по всем доступным укрытиям противника. ВСУ несет значительные потери в живой силе, в том числе из-за невозможности эвакуации раненых.

В зоне боевых действий на границе Сумской области ВС РФ продолжают ликвидировать позиции беспилотных летательных аппаратов и миномётные расчёты украинских войск.

В районе Липцов были нанесены удары по двум группам ВСУ, которые пытались атаковать. В результате были уничтожены их бронетехника, пикапы и средства связи.

На Волчанском направлении штурмовые группы РФ зачистили 36 домов и закрепились на позициях. В окрестностях Волчанских Хуторов российские военные выбили противника из пяти опорных пунктов и продолжают продвигаться вглубь Харьковской области.

В Курской области обнаружен украинский беспилотник с фашистскими свастиками
В Курской области обнаружен украинский беспилотник с фашистскими свастиками

Покровское направление


Российские войска успешно продвигаются к границам Днепропетровской области. Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Котляровка. Кроме того, российские войска, преодолевая лесные массивы к западу от Новоалександровки, почти достигли окраин Новониколаевки — ещё одного населённого пункта, находящегося вблизи границы.

Торецкое направление


На данном участке фронта активные боестолкновения идут в районе Новой Полтавки. Ведется подготовка к штурму населенного пункта Яблоновка, куда российские войска выдвинулись с севера, от Новооленовки. В том же направлении штурмовые отряды РФ, продвигаясь по полям от Александрополя, усиливая натиск.

В южной части Романовки и на западных границах Петровки начались активные бои. Часть российских военных пытается продвинуться на север, в направлении Катериновки и Клебан-Быка.

Краснолиманское направление


Подразделения ВС РФ заняли позиции на возвышенностях к северу от населённого пункта Колодезь, что обеспечивает им тактическое превосходство для последующего наступления на село. В случае успеха это может позволить им продвинуться на запад или окружить Лиман с северо-западной стороны. Кроме того, боевые действия продолжаются в Новомихайловке, Липовом и Редкодубе.

Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным
Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

Угледарское направление


В окрестностях Новосёлки, Вольного Поля и Весёлого продолжаются активные боевые действия. Особенно ожесточённые столкновения идут за село Богатырь, где российские войска начали масштабную атаку и уже контролируют примерно половину территории населённого пункта.

Если российские военные займут село, то ВСУ будут вынуждены отступить на запад, до хутора Ялта. За несколько дней зачистки «карман», расположенный в районе Отрадного, будет ликвидирован, и ВС РФ вплотную подойдут к стыку трёх областей – Днепропетровской, Запорожской и ДНР.

Купянское направление


На этом участке ВС РФ были достигнуты определённые тактические успехи. В окрестностях Загрызово и Колесниковки российские военные продвинулись в западном направлении от Двуречной, укрепляя свои позиции. Противник предпринимает попытки контратаки, но пока они не приносят результатов.

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