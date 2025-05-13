Участник СВО Мясников предложил помогать возвращаться к мирной жизни всем бойцам

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО
Поддержка при возвращении и зоны спецоперации к гражданской жизни должна быть обязательной для всех участников СВО. Такое мнение высказал участник специальной военной операции, командир батальона Владимир Мясников с позывным «Спартак».
Он считает, что подобную помощь необходимо оказывать всем военнослужащим, особенно молодым.
Помочь вернувшимся с передовой к мирной жизни бойцам может программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья», которую развивают в Московской области. Проект помогает военнослужащим получить новые знания и навыки для успешной карьеры в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.
Заявки на участие в программе принимали до 30 апреля. В проекте решили участвовать около 2450 человек из 67 регионов России. Подавляющее большинство заявок поступило из Подмосковья – 2 тыс.
Затем участники проходят онлайн-тестирование в два этапа. Основной поток прошёл с 5 по 7 мая, дополнительный состоится 26-29 мая. Следующий этап – собеседования с кандидатами. Они запланированы на 30 мая – 24 июня. Окончательные результаты отбора объявят 1 июля.
Обучение по программе профессиональной переподготовки стартует в сентябре и продлится ровно год. Предусмотрена программа в очно-заочном формате. Для участников она полностью бесплатная.
После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья или будут включены в кадровый резерв.
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«Это вторая война, которую я прошёл, и я себя и своих подчинённых готовил к мирной жизни. Говорил, что будет совершенно другой взгляд. Людям, которые прошли огонь, воду и смерть друзей, очень тяжело. Это не то, что в художественных книжках написано. Когда видишь, как твой друг погибает, или ты лично передаёшь вещи родным матерям, отцам, жёнам, детям, это очень тяжело», – сказал Мясников РИАМО.По его словам, все эти события накладывают отпечаток на сознание бойцов. Поэтому им необходима помощь государства. Во-первых, нужно психологическое восстановление, во-вторых, устройство участников СВО. По словам «Спартака», на войне одна задача – победить, а в мирной жизни их много.
Помочь вернувшимся с передовой к мирной жизни бойцам может программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья», которую развивают в Московской области. Проект помогает военнослужащим получить новые знания и навыки для успешной карьеры в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.
Заявки на участие в программе принимали до 30 апреля. В проекте решили участвовать около 2450 человек из 67 регионов России. Подавляющее большинство заявок поступило из Подмосковья – 2 тыс.
Затем участники проходят онлайн-тестирование в два этапа. Основной поток прошёл с 5 по 7 мая, дополнительный состоится 26-29 мая. Следующий этап – собеседования с кандидатами. Они запланированы на 30 мая – 24 июня. Окончательные результаты отбора объявят 1 июля.
Обучение по программе профессиональной переподготовки стартует в сентябре и продлится ровно год. Предусмотрена программа в очно-заочном формате. Для участников она полностью бесплатная.
После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья или будут включены в кадровый резерв.
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Лора Луганская