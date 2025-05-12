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Помощь в центрах реабилитации Подмосковья получили более 1 тыс. участников СВО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Реабилитацию в трёх подмосковных центрах прошли более тысячи участников спецоперации. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В «Ясенках» поправили здоровье 410 бойцов, 33 из них – в сопровождении родных. Кто-то научился ходить заново. А некоторые, восстановив здоровье, решили снова отправиться в зону СВО. Герои, получившие тяжёлые ранения органов слуха или зрения, восстанавливаются в центре им. Александра Ивановича Мещерякова. Помощь на базе центра получили 78 бойцов. Там можно не только пройти курс реабилитации, но и освоить новые профессии – например, мастера обработки цифровой информации, оператора контактного центра или плотника», – рассказал подмосковный парламентарий.
Он добавил, что в Коломне на базе «Протэкс-центра» открыт стационар для комплексного оказания услуг по протезированию и реабилитации участников СВО со всей страны. Туда уже обратились 550 бойцов.
«Мы поставили себе задачу поддержать воинов, которые получили тяжелейшие ранения, чтобы они максимально восстановились и вернулись к полноценной жизни. Для этого приняты законодательные решения, которые постоянно совершенствуются. Так, на федеральном уровне заработал закон о дополнительном отпуске до 35 календарных дней родителям, супругам и детям раненых участников СВО для ухода за ними», – напомнил Брынцалов.
Он добавил, что к участникам СВО с инвалидностью прикреплены персональные помощники. Они решают самые разные вопросы – от оформления льгот и выплат до заказа технических средств реабилитации.

Помимо этого, помощники составляют индивидуальный маршрут до магазина или аптеки, помогают при поиске работы и при необходимости – в переобучении. Подобную помощь в регионе уже получили свыше 500 человек.

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Армия России освободила Котляровку в ДНР
12 мая 2025, 12:22

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что благодаря активным и решительным действиям бойцов подразделения группировки войск «Центр» был взят под контроль посёлок Котляровка в ДНР.

Ранее в этот день сообщалось, что российские бойцы подразделения спецназначения «Южной» группировки войск захватили экипаж танка и как минимум 10 боевиков ВСУ на Александро-Калиновском направлении в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Увидеть Путина и умереть»: В ГД раскрыли важность встречи с Путиным для Зеленского
Депутат Журавлёв: Встреча с Путиным могла бы стать пиком карьеры Зеленского
12 мая 2025, 10:55

Владимир Зеленский

Встреча с российским президентом Владимиром Путиным могла бы стать для Владимира Зеленского пиком его политической карьеры. Так считает депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
«Для Зеленского, видимо, всё это до сих пор, даже после того, как только с украинской стороны погибло не менее миллиона человек, не более, чем актёрская игра», — отметил Журавлёв в беседе с Life.ru.

Он уверен, что глава киевского режима будет позировать в Турции, создавая вид, что хочет договариваться. В то же время Зеленский выдумывает условия для Москвы, которые она должна выполнить, чтобы его увидеть.

«Вообще-то встреча с Путиным могла бы стать вершиной политической карьеры Зеленского, что-то наподобие: "увидеть Владимира Владимировича и умереть", но, боюсь, не в этот раз», — считает депутат.

Журавлёв посоветовал актёру Зеленскому, в случае если он действительно готов на переговоры в Турции, посетить в Стамбуле Святую Софию — православную святыню, равнозначные которой он сейчас ликвидирует в своей стране.

Напомним, что Владимир Путин предложил киевским властям возобновить переговоры в Стамбуле по конфликту на Украине. Российский лидер отметил, что диалог может состояться без предварительных условий.

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Бои за село Богатырь и развитие наступления ВС РФ на Краснолиманском направлении: последние новости СВО на 12 мая
12 мая 2025, 09:09

Фото: istockphoto/ Anna_Anikina

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская и Белгородская области


За минувшие сутки на направлении Искрисковщина — Тёткино ВСУ дважды пытались пересечь российскую границу. В результате комплексного огневого удара ВС РФ уничтожена большая часть личного состава штурмовой группы 225 ошп ВСУ, прорыва госграницы не допущено.

На Сумском направлении российские военные продолжают наступление на территории Украины, освобождая от противника лесные массивы вблизи границы. Отмечается значительное продвижение в районе села Беловоды. Общее продвижение российской армии на Сумском направлении составило порядка одного километра.

На участке фронта в районе Волчанска отважные бойцы штурмовых подразделений успешно атаковали позиции противника в лесных зонах и освободили от него часть городской территории. В ходе массированной атаки было ликвидировано шесть отрядов противника вместе с военной техникой.


ВСУ ударили по двум гражданским объектам в Курской области
ВСУ ударили по двум гражданским объектам в Курской области

Покровское направление


Российские военные подошли к границе Алексеевки. В окрестностях Котляровки и Орехово идут интенсивные боестолкновения. К северу от реки Солёная российские бронетанковые подразделения продвинулись на 1,5 километра и закрепились в Новоалександровке.

К югу от Новоалександровки российские войска ликвидировали «выступ», освободив территорию площадью 9 квадратных километров. По последним данным, наступление продолжилось в западном направлении, в сторону границы Днепропетровской области.


Краснолиманское направление


В районе Торского российские военные продолжают наступление в южном направлении. Несмотря на то, что ВСУ пытаются контратаковать, наши войска успешно продвигаются в районах Колодезей, Липового и Редкодуба.

В окрестностях Макеевки ВС РФ взяли под контроль лесной массив Загинов. Благодаря продвижению в районе Нововодяного удалось выровнять линию фронта вдоль западного берега реки Жеребец. Войска продолжают наступление в направлении реки Оскола.

Боестолкновения идут в районе населённых пунктов Липовое, Новомихайловка, а также западнее Макеевки в направлении Грековки и севернее Макеевки.


Харьковское направление


Российские военные укрепляют позиции после недавнего успеха в районе Волчанских хуторов и села Тихое. Штурмовые отряды Вс РФ получают поддержку спецназа «Анвар», который с помощью дронов с оптическими волокнами уничтожает огневые точки и укрепления ВСУ. Наступление российских военных в этом районе представляет опасность для украинских позиций в Харьковской области.


Запорожское направление


На участке фронта в Запорожской области российские войска добились значительных результатов. За минувшие сутки ликвидировано пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

К югу от Гуляйполя сорвана передислокация украинских военных, а в окрестностях Малиновки были обнаружены и ликвидированы военные машины и тяжёлые беспилотные летательные аппараты типа «Баба Яга». Тем не менее, противник продолжает обстреливать Энергодар, создавая опасность для инфраструктуры региона.

Угледарское направление


К востоку от населённого пункта Шевченко была ликвидирована группа украинских военнослужащих, которая пыталась атаковать позиции ВС РФ. Продолжаются ожесточенные бои за село Богатырь, которое на треть уже занято российскими войсками.

Этот населённый пункт имеет большое значение для логистической системы ВСУ. Его взятие под контроль может обеспечить доступ к Павлограду и Запорожью — важным стратегическим городам, находящимся в шести километрах от границы с Днепропетровской областью.


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Бойцы ВС РФ захватили танк и не менее 10 солдат ВСУ в ДНР
12 мая 2025, 06:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские солдаты подразделения специального назначения «Южной» группировки войск захватили экипаж танка и не менее 10 бойцов ВСУ на Александро-Калиновском направлении в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.
«В ходе боевой работы штурмовые подразделения уничтожили бронетранспортер М113 производства США и танк, а также взяли в плен экипаж танка и не менее 10 солдат ВСУ», — передает ведомство.

Таким образом российские военные смогли захватить крупный укрепленный пункт солдат ВСУ на Александро-Калиновском направлении.

Как объяснил командир разведгруппы с позывным «Варяг», изначально данный район был обследован беспилотниками. Далее военные на протяжении суток наблюдали за противником. На второй день солдаты выдвинулись на точку. Сначала бойцы закинули на вражеские позиции взрывное устройство, после чего штурмовики начали наступление. По итогу противник сдался.

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#солдаты
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#танк
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Слюсарь: силы РЭБ отразили атаку БПЛА на Ростовскую область
12 мая 2025, 06:12

Фото: iStock/bbsferrari

В ночь на 12 мая силы РЭБ отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы отражена воздушная атака БПЛА в Каменске», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений от происшествия нет. Информация о последствиях инцидента уточняется.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ по гостинице и автомойке в городе Рыльске Курской области. В результате атаки пострадали три мирных жителя, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

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