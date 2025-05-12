Помощь в центрах реабилитации Подмосковья получили более 1 тыс. участников СВО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Реабилитацию в трёх подмосковных центрах прошли более тысячи участников спецоперации. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В «Ясенках» поправили здоровье 410 бойцов, 33 из них – в сопровождении родных. Кто-то научился ходить заново. А некоторые, восстановив здоровье, решили снова отправиться в зону СВО. Герои, получившие тяжёлые ранения органов слуха или зрения, восстанавливаются в центре им. Александра Ивановича Мещерякова. Помощь на базе центра получили 78 бойцов. Там можно не только пройти курс реабилитации, но и освоить новые профессии – например, мастера обработки цифровой информации, оператора контактного центра или плотника», – рассказал подмосковный парламентарий.Он добавил, что в Коломне на базе «Протэкс-центра» открыт стационар для комплексного оказания услуг по протезированию и реабилитации участников СВО со всей страны. Туда уже обратились 550 бойцов.
«Мы поставили себе задачу поддержать воинов, которые получили тяжелейшие ранения, чтобы они максимально восстановились и вернулись к полноценной жизни. Для этого приняты законодательные решения, которые постоянно совершенствуются. Так, на федеральном уровне заработал закон о дополнительном отпуске до 35 календарных дней родителям, супругам и детям раненых участников СВО для ухода за ними», – напомнил Брынцалов.Он добавил, что к участникам СВО с инвалидностью прикреплены персональные помощники. Они решают самые разные вопросы – от оформления льгот и выплат до заказа технических средств реабилитации.
Помимо этого, помощники составляют индивидуальный маршрут до магазина или аптеки, помогают при поиске работы и при необходимости – в переобучении. Подобную помощь в регионе уже получили свыше 500 человек.
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