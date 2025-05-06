Заявки в проект «Герои Подмосковья» подали 2450 участников спецоперации

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО
Завершился этап подачи заявок на участие в региональной программе «Герои Подмосковья». Началось онлайн-тестирование, которое продлится до полудня 7 мая, сообщили организаторы программы.
«Желание участвовать в проекте выразили около 2450 человек из 67 регионов, в том числе 2392 мужчин и 54 женщин. 1144 из них – действующие бойцы спецоперации. Подавляющее большинство заявок поступило из Подмосковья – 2 тыс. Из Москвы подано 202 заявок, из других регионов страны – 253», – говорится в сообщении.Программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО позволит военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.
Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, программа была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Цель – помочь вернувшимся из зоны спецоперации найти место в мирной жизни, реализовать профессиональный потенциал.
Онлайн-тестирование будет проводиться в два этапа: основной поток – с 5 по 7 мая, дополнительный – с 26 по 29 мая. Следующий этап – собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Результаты отбора объявят 1 июля.
Обучение по программе профессиональной переподготовки начнётся в сентябре 2025 года и продлится до сентября 2026-го. Очно-заочная программа полностью бесплатна для участников. По завершении обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве от подмосковных госучреждений и коммерческих компаний или будут включены в кадровый резерв.
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Лора Луганская