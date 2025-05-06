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Заявки в проект «Герои Подмосковья» подали 2450 участников спецоперации

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

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Завершился этап подачи заявок на участие в региональной программе «Герои Подмосковья». Началось онлайн-тестирование, которое продлится до полудня 7 мая, сообщили организаторы программы.
«Желание участвовать в проекте выразили около 2450 человек из 67 регионов, в том числе 2392 мужчин и 54 женщин. 1144 из них – действующие бойцы спецоперации. Подавляющее большинство заявок поступило из Подмосковья – 2 тыс. Из Москвы подано 202 заявок, из других регионов страны – 253», – говорится в сообщении.
Программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО позволит военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, программа была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Цель – помочь вернувшимся из зоны спецоперации найти место в мирной жизни, реализовать профессиональный потенциал.

Онлайн-тестирование будет проводиться в два этапа: основной поток – с 5 по 7 мая, дополнительный – с 26 по 29 мая. Следующий этап – собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Результаты отбора объявят 1 июля.

Обучение по программе профессиональной переподготовки начнётся в сентябре 2025 года и продлится до сентября 2026-го. Очно-заочная программа полностью бесплатна для участников. По завершении обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве от подмосковных госучреждений и коммерческих компаний или будут включены в кадровый резерв.

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#московская область
Приказ Пентагона отменить поставки ВСУ стал неожиданностью для Трампа, пишут СМИ
Reuters: Приказ Хегсета отменить поставки в ВСУ застал Белый дом врасплох
06 мая 2025, 15:22

Фото: istockphoto/icholakov

Приказ главы Пентагона Пита Хегсета отменить оружейные поставки в ВСУ стал неожиданностью даже для президента США Дональда Трампа. Как пишет Reuters, идея прекратить помощь возникла в конце января на совещании в Овальном кабинете. Обозреватели отмечают, что республиканец не отдавал соответствующего приказа.
«Примерно через неделю после того, как Трамп начал свой второй президентский срок, американские военные издали приказ трем грузовым авиакомпаниям, работающим с базы ВВС Дувра в штате Делавэр, и на базе США в ОАЭ: остановить 11 рейсов, загруженных артиллерийскими снарядами и другим оружием, направляющихся на Украину», — сказано в публикации.
Журналисты заключили, что даже высокопоставленные чиновники не знали об инициативе Хегсета.

Белый дом прекращал помощь Киеву после скандала в Овальном кабинете 28 февраля, когда Владимиру Зеленскому указали на неуважение к США. После извинений главы киевского режима помощь возобновилась.

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Россия и Украина провели обмен пленными
РФ и Украина провели обмен пленными в формате 205 на 205 при посредничестве ОАЭ
06 мая 2025, 14:57

Фото: iStock/Sinenkiy

205 российских военных вернулись из украинского плена. РФ и Украина произвели обмен в формате «205 на 205». Об этом сообщает Минобороны России.
Согласно информации российского военного ведомства, бойцы ВС РФ находятся на территории Белоруссии. Там им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Российских солдат доставят в Россию, они пройдут реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#военные
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#минобороны рф
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Политолог из Австрии заявил, что Шольц — самый бесхарактерный канцлер ФРГ
06 мая 2025, 14:33

Олаф Шольц (фото: РИА Новости / Стрингер)

Канцлер Германии Олаф Шольц, уходящий с поста 6 мая, был самым бесхарактерным лидером за всю историю ФРГ, однако в вопросе конфликта на Украине демонстрировал сдержанность. Такое мнение выразил «Известиям» австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель
«Важно понимать, что Олаф Шольц, безусловно, был самым бесхарактерным федеральным канцлером, которого когда-либо имела Германия. Но в вопросе конфликта на Украине он всё же оставался довольно сдержанным. Его преемник будет поддерживать Украину гораздо более агрессивно, чем это делал Шольц», — заявил эксперт.

По словам Поппеля, пост федерального канцлера в Германии предполагает следование курсу внешней политики США. Тем не менее, ситуация в стране меняется, и Берлин всё чаще действует независимо от Вашингтона.

«Сейчас ситуация такова, что Германия идет своим собственным путем. То есть, даже если Трамп, например, скажет, что хочет мира в Украине, Германия всё равно вместе с Францией будет продолжать поставки оружия Украине. Таким образом, нынешний федеральный канцлер значительно опаснее, чем Шольц. Как уже упоминалось, Шольц был бесхарактерным, но тем не менее он полностью следовал линии трансатлантической оси», — пояснил аналитик.

Поппель также отметил, что за время своего пребывания у власти Шольц не добился значимых успехов, а после себя оставляет страну с многочисленными нерешёнными проблемами. Он указал на кризис в сфере энергетики, миграции, социальной политики и здравоохранения.

По мнению политолога, Германия сегодня напоминает «масштабную стройку, которую необходимо привести в порядок», и даже новому канцлеру вряд ли удастся быстро справиться с накопившимися трудностями.

Кроме того, эксперт выразил обеспокоенность текущим политическим курсом ФРГ, который, по его оценке, приобретает всё более антидемократичный характер.

«Мы наблюдаем антироссийский курс, курс против собственного населения, против оппозиции внутри страны, и это очень опасная тенденция для Германии», — заключил Поппель.

Напомним, 23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых победу одержал блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем. 8 апреля христианские демократы и СДПГ заключили коалиционное соглашение. 6 мая бундестаг должен рассмотреть кандидатуру Мерца на пост канцлера. Олаф Шольц в день своего ухода с должности пожелал преемнику успехов.

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В Камеруне задержали лидера боевиков ЦАР, видео
06 мая 2025, 14:12

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

RT опубликовал эксклюзивные кадры прибытия в столицу Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Армеля Сайо — лидера боевиков, задержанного ранее в Камеруне.
Сайо, ранее занимавший пост министра в правительстве ЦАР, был арестован 17 января 2025 года. Его обвиняют в попытке государственного переворота и создании в конце 2024 года вооружённого формирования под названием «Военный совет спасения народа и восстановления».



Его задержание произошло на фоне продолжающейся нестабильности и активности повстанческих групп на территории республики.

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#арест
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Массированная атака БПЛА ВСУ на регионы РФ и боестолкновения на границе с Сумской областью: последние новости СВО на 6 мая
06 мая 2025, 10:34

Фото: iStock/ZenitX

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


За минувшие сутки силы противовоздушной обороны РФ успешно ликвидировали 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Из них 32 БПЛА уничтожены в небе над Брянской областью, 22 — над Воронежской областью, 19 — над Московской областью, 10 — над Пензенской областью, 9 — над Калужской областью, 6 — над Белгородской областью, по 2 беспилотника — над Липецкой и Самарской областями и по 1 — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

Курская и Белгородская области


После вытеснения ВСУ с территории Курской области российскими военными продолжается формирование буферной зоны на территории Сумской области. Враг не оставляет попыток развязать боестолкновения на других участках границы.

Так, в районе Искрисковщина — Тёткино подразделения украинских военных трижды предпринимали попытки атаковать. Атаки были поддержаны двумя инженерными машинами разминирования, реактивной установкой разминирования и танком. Благодаря скоординированному ответному огню ВС РФ все силы противника были уничтожены.

В утренние часы на участке Рыжевка — Тёткино противник предпринял безуспешную атаку на позиции российской армии. Атака осуществлялась как в пешем порядке, так и на квадроциклах. После того как по врагу был открыт огонь, большая часть оккупантов была уничтожена. Оставшиеся в живых попытались скрыться в направлении Сумской области.

Движение ВСУ также отмечалось в направлении населенного пункта Новый Путь. Ударами FPV-дронов и огнем артиллерии техника противника уничтожена.

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Торецкое направление


Западнее Торецка в районе Новооленовки ВС РФ расширили зону контроля примерно на километр. В то же время штурмовые отряды РФ закрепились в юго-восточной части Новой Полтавки и продолжают наступление на позиции противника в районе Александрополя.

На востоке российские войска успешно преодолевают сопротивление противника в районе между Романовкой и Леонидовкой, двигаясь в сторону Катериновки и Клебан-Быка.

Краснолиманское направление


В окрестностях села Новое российские военные силы продвинулись на 1,7 километра в сторону Липового, заняв обширную территорию. На подступах к Редкодубу продолжаются столкновения за контроль над стратегически важными возвышенностями.

В ходе боевых действий в районе Макеевки подразделения ВС РФ смогли захватить несколько важных опорных пунктов противника, что позволило им укрепить свои позиции.

В Торском боевые действия переместились из северной части села в его центральную часть, что свидетельствует о том, что российские войска продолжают наступление.

Запорожское направление


В западной части от Малых Щербаков ВС РФ проведена операция по зачистке лесной зоны. В районе Малой Токмачки не утихают ожесточённые бои за контроль над местным кирпичным заводом, имеющим большое стратегическое значение.

Позиционные бои продолжаются в населенном пункте Новоданиловка. Истребители ВС РФ провели серию атак по объектам в окрестностях Орехова. В результате была уничтожена промышленная зона, которая использовалась для сборки БПЛА. Эти атаки значительно сократили потенциал ВСУ в области разведки и применения дронов.

Времьевское направление


В направлении Днепропетровской и Запорожской областей, к западу от населённого пункта Великая Новосёлка, российские военные активно продвигаются вперёд. В окрестностях Вольного Поля, Зелёного Поля и рядом с Ровнополем продолжается процесс расширения зоны контроля РФ.

В южной части посёлка Великая Новосёлка российские военные успешно расширили территорию своего контроля на 5 километров, продвинувшись вглубь на 1,5 километра.

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#военные
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