Участника СВО приговорили к 5 годам тюрьмы в Киргизии за наемничество

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Ошский областной суд приговорил гражданина Киргизии к 5 годам заключения за участие в вооруженных конфликтах за границей. Об этом информирует «РИА Новости».
Уточняется, что мужчина был участником российской военной операции на Украине. Бойца СВО приговорили к лишению свободы с конфискацией имущества.
Согласно информации источника, его признали виновным по статье об участии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства. Отмечается, что мужчине могло грозить тюремное заключение от десяти до пятнадцати лет, однако этот срок сократили.
Ранее сообщалось, что добровольцу из Сербии, участвующему в СВО на стороне российских войск, грозит депортация на родину и тюремное заключение на 25 лет по статье о наёмничестве.
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Согласно информации источника, его признали виновным по статье об участии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства. Отмечается, что мужчине могло грозить тюремное заключение от десяти до пятнадцати лет, однако этот срок сократили.
Ранее сообщалось, что добровольцу из Сербии, участвующему в СВО на стороне российских войск, грозит депортация на родину и тюремное заключение на 25 лет по статье о наёмничестве.
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Екатерина Коршунова