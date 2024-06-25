Российские военнослужащие спасли женщину-бойца ВСУ от сослуживцев

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Бойцы ВС России взяли в плен и тем самым спасли женщину-бойца ВСУ Ларису Ходаковскую от сослуживцев. Об этом говорится в Telegram-канале «Работайте, братья!».
По словам Ходаковской, она служила в 111-й бригаде в ужасающих условиях: не было еды и воды, а «эмоциональное состояние доведено до предела». Помимо этого, одна из бригад отправляла бойцов в штурмы «на мясо», о чем женщина сообщила командованию.
Она рассказала, что когда отправилась на позицию, то ощутила резкую боль и услышала звуки выстрелов. После Ходаковская увидела кровь на ноге и руках. Женщина поняла, что в нее стреляли сослуживцы.
Спустя некоторое время к ней вышли военные ВС РФ и оказали медицинскую помощь, а один из солдат дал свое обезболивающее. Женщина заключила, что после попадания в плен она осознала всю действительность: «свои стреляют, оставляют на произвол судьбы, а ведь это неправильно».
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Она рассказала, что когда отправилась на позицию, то ощутила резкую боль и услышала звуки выстрелов. После Ходаковская увидела кровь на ноге и руках. Женщина поняла, что в нее стреляли сослуживцы.
Спустя некоторое время к ней вышли военные ВС РФ и оказали медицинскую помощь, а один из солдат дал свое обезболивающее. Женщина заключила, что после попадания в плен она осознала всю действительность: «свои стреляют, оставляют на произвол судьбы, а ведь это неправильно».
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Екатерина Коршунова