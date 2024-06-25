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Мобилизованный военнослужащий ВСУ Виктор Кэрэкеша оценил ситуацию в армии. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что в украинских средствах массовой информации в основном публикуется ложная информация о РФ. Журналисты не описывают того, что на самом деле происходит на линии боевого соприкосновения. По словам Кэрэкеши, когда он попал на фронт, то осознал, что его заставляли «воевать с братьями».
Военнослужащий подчеркнул, что, когда он попал к бойцам ВС РФ, то к нему нормально отнеслись. Кэрэкеша также вспомнил слова своего покойного отца, который говорил, что русские и украинцы являются братьями.
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