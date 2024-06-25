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Солдат ВСУ осознал, что воюет с братьями и сдался в плен

Мобилизованный ВСУ Кэрэкеша осознал, что воюет с братьями, и сдался в плен
25 июня 2024, 10:36
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Мобилизованный военнослужащий ВСУ Виктор Кэрэкеша оценил ситуацию в армии. Об этом пишет РИА Новости.


Он отметил, что в украинских средствах массовой информации в основном публикуется ложная информация о РФ. Журналисты не описывают того, что на самом деле происходит на линии боевого соприкосновения. По словам Кэрэкеши, когда он попал на фронт, то осознал, что его заставляли «воевать с братьями».

Военнослужащий подчеркнул, что, когда он попал к бойцам ВС РФ, то к нему нормально отнеслись. Кэрэкеша также вспомнил слова своего покойного отца, который говорил, что русские и украинцы являются братьями.

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Ушаков: мирные инициативы Путина позволяют остановить боевые действия на Украине
25 июня 2024, 10:51

Фото: сайт Кремля

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что мирные инициативы президента РФ Владимира Путина дают возможность сразу остановить боевые действия на Украине. Об этом Ушаков сообщил во время выступления на форуме «Примаковские чтения».
Политик отметил, что людской потенциал на Украине еще не исчерпан до конца. Если бы Запад перестал финансировать гибель украинцев, то конфликт уже бы давно завершился, добавил помощник российского президента.

Ушаков заключил, что в мире все больше закрепляется очевидное понимание: без России урегулировать украинское противостояние невозможно.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Медики сообщили о тяжелом состоянии четырех детей из Севастополя
РДКБ: четверо перевезенных из Севастополя в Москву детей — в тяжелом состоянии
25 июня 2024, 10:01

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Четыре ребенка, которых эвакуировали из Севастополя в Москву, находятся в тяжелом состоянии. Об этом проинформировала пресс-служба Российской детской клинической больницы (РДКБ).
Отмечается, что среди пострадавших — трое мальчиков и девочка, возраст которых составляет от 8 до 15 лет. Их доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Ранее глава города Михаил Развожаев написал в своем в своем Telegram-канале, что решается вопрос о транспортировке в Москву до двадцати пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь.

Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 153 человека.

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#пострадавший
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Флаг ВС РФ в Раздоловке и удар по живой силе ВСУ в Волчанске: последние новости СВО
Глава ГУР Украины Буданов* назвал ситуацию на фронте для ВСУ сложной
25 июня 2024, 09:53

Фото: iStock/dr_evil

В районе Волчанска Вооруженные силы Украины вводят в бой новые резервы, но военные ВС РФ сдерживают атаки.
Последние новости с полей СВО по состоянию на утро 25.06.2024 приводит редакция «Радио 1».

Слобожанское направление

Бойцы ВС РФ ведут бои в Волчанске. Российские военные наносят удары по местам концентрации личного состава Вооруженных сил Украины на линии фронта и в тылу.

Авдеевское направление

Военные ВС РФ продвинулись на западные окраины Новоалександровки. Развивают наступление в сторону Воздвиженки. Южнее идут бои за укрепрайон Вооруженных сил Украины в районе Сокола.

Северское направление

Российские военные водрузили флаг РФ на юго-восточной окраине Раздоловки, что подтверждает частичный контроль над населенным пунктом.

Херсонское направление

Военные ВС РФ расширяют контроль над островной зоной.

Донецкое направление

В Красногоровке российские военные продвигаются в северной части города вдоль реки. Кроме того, в районе Владимировки продвинулись на 2 км вглубь по направлению к трассе Угледар – Константиновка.

Артемовское направление

Военные ВС РФ ведут бои за микрорайон Канал. Ожесточенные бои идут в районе Калиновки.

Купянское направление

Российские военные добились успехов у Новоегорьевки и Синьковки.

Запорожское и Южно-Донецкое направления

В районе Работино и Урожайного продолжаются позиционные бои.

Харьковское направление

Интенсивные бои продолжаются. Линия фронта практически не изменилась. В районе Волчанска ВСУ вводят в бой новые резервы, но российские войска сдерживают атаки.

На Украине признали, что на фронте сложилась сложная ситуация для ВСУ

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что на фронте сложилась сложная ситуация для ВСУ.

«Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче», — сказал он.

Армия России нанесла удар по логистическому центру ВСУ с западным оружием

Военные ВС РФ поразили логистический центр Вооруженных сил Украины. В МО РФ отметили, что в числе хранившегося на складе вооружения присутствовали образцы западного производства. В военном оборонительном ведомстве добавили, что всего за сутки ВС РФ поразили 112 районов скопления техники противника.

Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

Юрий Содоль был освобожден от должности, а на его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.

Силы ПВО ночью уничтожили 30 БПЛА над двумя российскими регионами

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 БПЛА над территорией Белгородской области и уничтожен один БПЛА над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении оборонительного ведомства.

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153

Количество пострадавших при ракетном ударе украинской армии по Севастополю увеличилось до 153 человек.

Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе.


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* Внесён в перечень террористов и экстремистов
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#пво
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В Днепропетровской области Украины объект инфраструктуры получил повреждения
Вилкул: в Никопольском районе Днепропетровской области повреждена инфраструктура
25 июня 2024, 09:46

Фото: iStock/dzika_mrowka

Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул заявил, что в Никопольском районе Днепропетровской области поражена инфраструктура. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
О каких именно объектах идет речь не уточняется.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале СВО на территории Украины. Военные ВС РФ постоянно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Российский лидер заявлял, что это ответ на теракт на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ночью уничтожили 30 БПЛА над двумя российскими регионами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
#воздушная тревога
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Стало известно, что Россия впервые применила в зоне СВО
Российская авиация начала применять трехтонные авиабомбы
25 июня 2024, 09:12

Фото: iStock/TebNad

В сети появились кадры ударов по позициям украинских боевиков с использованием тяжелых трехтонных авиабомб ФАБ-3000-М54. Данный тип боеприпасов использовался впервые. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что главное достоинство данных авиабомб заключается в их мощном поражающем эффекте. Чтобы его достичь, оружию необходимо только взрывчатое вещество.

В первый год использования в зоне спецоперации их применение ограничивали из-за действующей в то время украинской системы противовоздушной обороны. ФАБ-3000-М54 может поразить вражескую цель на расстоянии до 80 км от места сброса, благодаря чему бомбардировщики могут наносить удары в тыл ВСУ.

Напомним, 20 июня стало известно, что ВС РФ впервые ударили по позициям ВСУ в Харьковской области авиабомбой ФАБ-300 с УМПК. Уточняется, что прилет был зафиксирован по военному объекту противника в Липцах.

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#пво
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В МИД России рассказали об обсуждении с Сербией военных поставок Украине
Грушко: Россия и Сербия обсуждают угрозы, связанные с военными поставками Киеву
25 июня 2024, 09:01

Фото: iStock/rarrarorro

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия и Сербия обсуждают угрозы безопасности, связанные с военными поставками Украине, передает РИА Новости.
По словам дипломата, обмен оценками угроз безопасности сторон является неотъемлемой частью политического диалога между РФ и Сербией. Грушко подчеркнул, что это также касается аспектов военных поставок.

Ранее издание Financial Times опубликовало информацию о том, что Украина могла получить оружие из Сербии на 800 миллионов евро через третьих лиц. Накануне президент страны Александар Вучич сообщил, что Сербия не будет оправдываться за поставки вооружений другим странам.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Гладков: в Белгородской области при ночном обстреле погибла мирная жительница
25 июня 2024, 08:43

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Губернатор Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что тело мирной жительницы было обнаружено во время обхода в Белгородском районе в селе Беловское.
Уточняется, что женщина погибла в результате прямого попадания в дом. Гладков выразил глубокие соболезнования ​родным погибшей.

Он также добавил, ​что вся необходимая помощь будет оказана семье женщины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#соболезнования
#белгородская область
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Силы ПВО ночью уничтожили 30 БПЛА над двумя российскими регионами
МО: силы ПВО уничтожили 29 БПЛА в Белгородской области и один — в Воронежской
25 июня 2024, 07:27

Фото: iStock/e-crow

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 25 июня уничтожили над территорией российских регионов 30 украинских БПЛА. Об этом сообщили в МО РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 БПЛА над территорией Белгородской области и уничтожен один БПЛА над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении оборонительного ведомства.

Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что падение фрагментов беспилотников Вооруженных сил Украины привело к возгоранию на территории одной из промплощадок Воронежской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#радио
#бпла
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Падение фрагментов БПЛА ВСУ привело к пожару на промплощадке Воронежской области
Промплощадка в Воронежской области загорелась из-за падения частей БПЛА ВСУ
25 июня 2024, 06:39

Фото: istock/Semen Salivanchuk

Падение фрагментов беспилотников ВСУ привело к возгоранию на территории одной из промплощадок Воронежской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Возгорание ликвидировано. По предварительной информации, никто из граждан не пострадал.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое жителей Белгорода получили ранения после обстрела со стороны украинских боевиков. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти. Бригада скорой оказала пострадавшему медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.

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#беспилотник
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