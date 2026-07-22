Участникам СВО стал доступен QR-код для льгот через «Госуслуги»
На портале «Госуслуги» запустили сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО». Он позволяет военнослужащим и их близким подтверждать свой статус для получения льгот при посещении культурных и спортивных мероприятий.
Для создания такого кода нужен смартфон с установленным приложением «Госуслуги» и подтвержденная учетная запись. Пользователь открывает соответствующую вкладку, выбирает опцию «Получить», после чего система запрашивает данные из Министерства обороны.
При совпадении информации формируется QR-код, который действует пять минут. Если же сведений нет, приложение предлагает инструкцию по оформлению бумажной справки в военно-служебном центре. На мероприятии посетитель показывает код сотруднику, который проверяет его через приложение «Госскан» за несколько секунд.
Сервис позволяет упростить процесс получения льгот, сэкономить время и уменьшить объем бумажной работы. QR-код — не единственный вариант: можно также предъявить бумажную справку или удостоверение ветерана. Проект поддерживается Министерством культуры и Министерством спорта.
Читайте также: