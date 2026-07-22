Участникам СВО стал доступен QR-код для льгот через «Госуслуги»

22 июля 2026, 15:14

Фото: iStock/Sinenkiy

На портале «Госуслуги» запустили сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО». Он позволяет военнослужащим и их близким подтверждать свой статус для получения льгот при посещении культурных и спортивных мероприятий.