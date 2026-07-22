В Крыму арестовали женщину, заложившую тайник со взрывчаткой по заданию СБУ

22 июля 2026, 13:09

Фото: iStock/zoka74

Суд в Крыму заключил под стражу на два месяца уроженку Николаевской области, проживавшую в Ялте, по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское управление ФСБ.