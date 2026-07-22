В Крыму арестовали женщину, заложившую тайник со взрывчаткой по заданию СБУ
Суд в Крыму заключил под стражу на два месяца уроженку Николаевской области, проживавшую в Ялте, по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское управление ФСБ.
По данным ведомства, женщина 1967 года рождения самостоятельно установила контакт с сотрудником СБУ через мессенджер. По заданию куратора она оборудовала на территории полуострова тайник, в котором спрятала компоненты самодельного взрывного устройства, и передала его координаты противнику. Впоследствии этот схрон использовали для организации подрыва автомобиля военнослужащего Черноморского флота в Севастополе в 2024 году.
Вместе с ней задержали еще одну фигурантку — 34-летнюю жительницу Кировского района Крыма. По информации ФСБ, она перевела пять тысяч гривен со своего счета в украинском банке на нужды ВСУ. Эти средства предназначались для приобретения радиостанций, обмундирования и амуниции.
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