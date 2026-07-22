«Редкий мерзавец»: политолог оценил назначение Драпатого на пост главкома ВСУ
Политолог Дудчак назвал нового главкома ВСУ Драпатого редким мерзавцем
Новый главком ВСУ Михаил Драпатый является редким мерзавцем и достойным «мясником» на место Александра Сырского. Такое мнение выразил политолог Александр Дудчак.
Напомним, вечером 21 июля Владимир Зеленский объявил об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. На его пост он назначил Михаила Драпатого.
«Драпатый — это редкий мерзавец, такого надо было еще поискать. Хотя там таких немало, есть из кого выбрать. Запомнился он тем, что в 2014 году давил противников власти Майдана в Мариуполе 9 мая и дальше шел по этой дорожке. Так что нашли достойного "мясника" на место Залужного и Сырского», — отметил Дудчак в разговоре с Life.ru.
Политолог подчеркнул, что новый главком должен стать для Зеленского «ручным», то есть выполнять приказы и не иметь политических амбиций, и Драпатый отлично подошел на эту роль. Новое назначение серьезных изменений не принесет. На Украине продолжится курс на геноцид населения и ведение боевых действий ценой сотен тысяч новых смертей, заключил Дудчак.