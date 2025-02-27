Участники «Снежного десанта РСО» побывали с выездом в Дмитрове

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
В Дмитрове провели окружной выезд участников Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«В рамках акции отряды добровольцев отправляются в отдалённые населенные пункты помогать ветеранам Великой Отечественной войны и семьям участников СВО. За день активисты «Снежного десанта» сделали много полезных дел: адресно помогли бойцам и их семьям; благоустроили зоны отдыха; очистили парковые зоны; помогли облагородить социально значимые объекты», – рассказали в министерстве.Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
Студенты также организовали для участников спецоперации интеллектуальную викторину. Военнослужащие разделились на команды и вместе со студотрядовцами решали логические задачи.
«Такие инициативы помогают развивать гражданскую позицию, учат ответственности и солидарности. Они показывают, что каждый из нас может внести свой вклад в развитие Подмосковья», – отметила министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
Как рассказали в ведомстве, акция продлится до 10 марта. За это время ребята посетят Электросталь, Люберцы и Краснознаменск.
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Лора Луганская