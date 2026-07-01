Участники СВО внесли предложения в новую народную программу единороссов

01 июля 2026, 18:23

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

Участники спецоперации внесли предложения для новой народной программы «Единой России». Ранее через общественные приёмные партии поступило около 700 наказов на тему СВО, сообщили в пресс-службе «Единой России» в Московской области.





На встрече, прошедшей в Балашихе 1 июля, в День ветеранов боевых действий, были представлены различные инициативы. Это преференции для работодателей, устраивающих на работу участников СВО, новые меры поддержки семей военнослужащих, повышение доступности городской среды и другие.



В Подмосковье проживают свыше 87 000 ветеранов боевых действий, которые получают меры социальной поддержки, сообщил спикер Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов. Помимо федеральных мер, для защитников предусмотрен пакет региональных мер.

«На областном уровне доступны льготы по транспортному налогу и на социальную газификацию. Мособлдума законодательно закрепила квотирование рабочих мест для ветеранов боевых действий. Сейчас по квоте трудоустроено более 1300 участников СВО. Это гарантированная возможность вернуться к мирной жизни и найти себя в профессии», – пояснил Брынцалов.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

«В этом направлении ведётся большая работа. По проекту «Единой России» «Кадры» создаётся база работодателей, готовых взять на работу вернувшихся с СВО военнослужащих. Для нас это хорошо. Однако необходимо также поддерживать бизнес в этом вопросе, создать дополнительные стимулы для приёма на работу ветеранов спецоперации», – сказал Коломацкий.

И. Брынцалов (Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО)

«Сейчас такое право имеют только вдовы, вдовцы и дети погибших участников спецоперации. Предлагаю предоставить такую возможность супругам и детям военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести. Им очень тяжело, они живут в непонимании того, что происходит, и это может длиться долго. В такой ситуации важно помочь», – подчеркнул Лосунчуков.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

«Думаю, этот вопрос обязательно решится в ближайшее время. У нас большое число семей, мам с детьми, которые ждут этой помощи. Им очень сложно, неизвестность всегда очень тяжело переносить. Важно, чтобы они тоже могли пройти курс реабилитации, получить психологическую поддержку, чтобы наши семьи не оставались один на один с бедой, чтобы ощущали поддержку», – пояснила Ермакова.