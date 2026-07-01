Участники СВО внесли предложения в новую народную программу единороссов
Участники спецоперации внесли предложения для новой народной программы «Единой России». Ранее через общественные приёмные партии поступило около 700 наказов на тему СВО, сообщили в пресс-службе «Единой России» в Московской области.
На встрече, прошедшей в Балашихе 1 июля, в День ветеранов боевых действий, были представлены различные инициативы. Это преференции для работодателей, устраивающих на работу участников СВО, новые меры поддержки семей военнослужащих, повышение доступности городской среды и другие.
В Подмосковье проживают свыше 87 000 ветеранов боевых действий, которые получают меры социальной поддержки, сообщил спикер Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов. Помимо федеральных мер, для защитников предусмотрен пакет региональных мер.
«На областном уровне доступны льготы по транспортному налогу и на социальную газификацию. Мособлдума законодательно закрепила квотирование рабочих мест для ветеранов боевых действий. Сейчас по квоте трудоустроено более 1300 участников СВО. Это гарантированная возможность вернуться к мирной жизни и найти себя в профессии», – пояснил Брынцалов.
С предложением поддержать предприятия, трудоустраивающие вернувшихся с фронта бойцов, выступил ветеран спецоперации, кавалер двух орденов Мужества Павел Коломацкий.
«В этом направлении ведётся большая работа. По проекту «Единой России» «Кадры» создаётся база работодателей, готовых взять на работу вернувшихся с СВО военнослужащих. Для нас это хорошо. Однако необходимо также поддерживать бизнес в этом вопросе, создать дополнительные стимулы для приёма на работу ветеранов спецоперации», – сказал Коломацкий.Брынцалов поручил председателю профильного комитета Мособлдумы Тарасу Ефимову вместе с правительством Московской области проработать конкретные финансовые и нефинансовые меры поддержки для таких социально ориентированных предприятий.
Председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков предложил расширить перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную реабилитацию в оздоровительном комплексе «Литвиново» в Наро-Фоминском округе.
«Сейчас такое право имеют только вдовы, вдовцы и дети погибших участников спецоперации. Предлагаю предоставить такую возможность супругам и детям военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести. Им очень тяжело, они живут в непонимании того, что происходит, и это может длиться долго. В такой ситуации важно помочь», – подчеркнул Лосунчуков.
Эту инициативу поддержала руководитель областного филиала фонда «Защитники Отечества», победитель предварительного голосования «Единой России» Ольга Ермакова.
«Думаю, этот вопрос обязательно решится в ближайшее время. У нас большое число семей, мам с детьми, которые ждут этой помощи. Им очень сложно, неизвестность всегда очень тяжело переносить. Важно, чтобы они тоже могли пройти курс реабилитации, получить психологическую поддержку, чтобы наши семьи не оставались один на один с бедой, чтобы ощущали поддержку», – пояснила Ермакова.Среди наказов прозвучали также предложения упростить процедуру регистрации брака для военнослужащих в день обращения, сделать бесплатным проезд на всех видах транспорта для детей участников СВО Московской области, независимо от статуса бойца. Сейчас льготами пользуются только дети ветеранов или погибших.
Подводя итоги встречи, Игорь Брынцалов отметил, что все высказанные предложения будут проработаны и включены в новую народную программу партии.
Сейчас сбор предложений к программному документу продолжается. Жители могут направить свои инициативы через сайт естьрезультат.рф или общественные приемные партии во всех округах Подмосковья, а также по телефону горячей линии 8 (800) 200-89-50.