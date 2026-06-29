Подмосковные единороссы выдвинули в Госдуму кандидатов, выбранных жителями

29 июня 2026, 16:01

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

«Единая Россия» выдвинула на выборы в Госдуму кандидатов, победивших на голосовании жителей регионов. В Съезде партии, где состоялось выдвижение, принял участие президент, лидер единороссов Владимир Путин.





Съезд состоялся в Москве. На нём утвердили список кандидатов партии на выборы в Госдуму. В Московской области его возглавил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Съезд ведущей политической партии проходит в сложное, судьбоносное для страны время, в период системной трансформации всего мира, когда множатся региональные конфликты, а Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Сегодня, когда весь народ поддерживает героев на передовой, верит в наши армию и флот, долг «Единой России», – сделать всё для Победы», – отметил на съезде Путин.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

«Мы считаем важным, что наш главный предвыборный документ – план построения будущего России – пишется не в кулуарной тиши небольшими группами людей. Соавторы партийного документа – инженеры, рабочие, аграрии, предприниматели, педагоги, учёные, студенты, защитники Отечества, которые сегодня сражаются на передовой», – подчеркнул Медведев.

Л. Болилая (Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО)

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

И. Брынцалов (Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО)

«Предварительное голосование в Московской области завершилось с одним из самых высоких результатов в стране. В нём участвовали свыше 635 000 избирателей – более 10%. Жители вновь продемонстрировали высокую политическую культуру и вовлечённость. Это говорит о том, что люди заинтересованы в развитии Подмосковья, хотят влиять на принимаемые решения», – отметил Брынцалов.