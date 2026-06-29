Подмосковные единороссы выдвинули в Госдуму кандидатов, выбранных жителями
«Единая Россия» выдвинула на выборы в Госдуму кандидатов, победивших на голосовании жителей регионов. В Съезде партии, где состоялось выдвижение, принял участие президент, лидер единороссов Владимир Путин.
Съезд состоялся в Москве. На нём утвердили список кандидатов партии на выборы в Госдуму. В Московской области его возглавил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Съезд ведущей политической партии проходит в сложное, судьбоносное для страны время, в период системной трансформации всего мира, когда множатся региональные конфликты, а Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Сегодня, когда весь народ поддерживает героев на передовой, верит в наши армию и флот, долг «Единой России», – сделать всё для Победы», – отметил на съезде Путин.
Президент отметил прямую связь партии с боевыми подразделениями Вооружённых сил, оборонными заводами и волонтёрами. По словам Путина, всем участникам избирательной кампании нужно помнить об ответственности перед народом и государством. Он напомнил, что по инициативе единороссов вводятся новые меры защиты военнослужащих и их семей, реализуются крупные социальные и экономические проекты.
А председатель партии Дмитрий Медведев добавил, что «Единая Россия» продолжит работать над выполнением задач, поставленных президентом.
«Мы считаем важным, что наш главный предвыборный документ – план построения будущего России – пишется не в кулуарной тиши небольшими группами людей. Соавторы партийного документа – инженеры, рабочие, аграрии, предприниматели, педагоги, учёные, студенты, защитники Отечества, которые сегодня сражаются на передовой», – подчеркнул Медведев.Председатель партии представил пятёрку кандидатов-лидеров списка «Единой России» в Госдуму. Это министр иностранных дел Сергей Лавров; мэр Москвы Сергей Собянин; Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный; уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова; Герой России, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» Владислав Головин.
Полный список кандидатов огласил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Съезд проголосовал за их выдвижение.
В состав региональной группы Московской области, помимо Воробьёва, вошли олимпийский чемпион по лыжному спорту Александр Легков, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, легенда фигурного катания Ирина Роднина и председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.
В списке кандидатов также – участники спецоперации, в том числе медсестра из Ступина Людмила Болилая, первая женщина, получившая Золотую звезду Героя России за подвиг в зоне СВО. Она рассказала, что в новую народную программу партии от жителей Подмосковья уже поступило более 165 000 инициатив.
В числе тех, кто представит партию на выборах в Госдуму в Подмосковье, главы Балашихи и Щёлкова Сергей Юров и Андрей Булгаков.
Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что съезд зафиксировал решения, принятые самими жителями региона.
«Предварительное голосование в Московской области завершилось с одним из самых высоких результатов в стране. В нём участвовали свыше 635 000 избирателей – более 10%. Жители вновь продемонстрировали высокую политическую культуру и вовлечённость. Это говорит о том, что люди заинтересованы в развитии Подмосковья, хотят влиять на принимаемые решения», – отметил Брынцалов.Он напомнил, что 2 июля в Подмосковье пройдёт конференция, на которой утвердят кандидатов в Мособлдуму. Парламентарий добавил, что сегодня главная задача команды – провести максимальное число встреч с избирателями.