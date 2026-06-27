Единороссы поздравили подмосковных выпускников с окончанием школы

27 июня 2026, 09:00

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

В подмосковных школах сегодня пройдут выпускные вечера. В этом году в Московской области школу заканчивают более 100 000 девятиклассников и около 40 000 11-классников, сообщили в пресс-службе отделения партии в Московской области.





Выпускников ждут торжественные линейки, балы и творческие площадки.



Секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил школьников с важным событием и отметил, что в Московской области созданы все условия для успешного старта во взрослую жизнь. В регионе работают вузы и колледжи, научно-образовательные кластеры и современные производства.

«Позади школьные годы – первый звонок и последний, любимые учителя и верные друзья, победы и испытания. Школа – это целая жизнь, память о которой навсегда останется в сердце. Впереди – первый по-настоящему взрослый шаг: выбрать профессию, поступить в университет. Нам очень нужны ваши энергия, смелость и свежий взгляд на привычные вещи. Не бойтесь больших целей, держитесь друг друга и верьте в себя», – напутствовал Брынцалов выпускников.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО