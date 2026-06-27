Единороссы поздравили подмосковных выпускников с окончанием школы
В подмосковных школах сегодня пройдут выпускные вечера. В этом году в Московской области школу заканчивают более 100 000 девятиклассников и около 40 000 11-классников, сообщили в пресс-службе отделения партии в Московской области.
Выпускников ждут торжественные линейки, балы и творческие площадки.
Секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил школьников с важным событием и отметил, что в Московской области созданы все условия для успешного старта во взрослую жизнь. В регионе работают вузы и колледжи, научно-образовательные кластеры и современные производства.
«Позади школьные годы – первый звонок и последний, любимые учителя и верные друзья, победы и испытания. Школа – это целая жизнь, память о которой навсегда останется в сердце. Впереди – первый по-настоящему взрослый шаг: выбрать профессию, поступить в университет. Нам очень нужны ваши энергия, смелость и свежий взгляд на привычные вещи. Не бойтесь больших целей, держитесь друг друга и верьте в себя», – напутствовал Брынцалов выпускников.
В Орехово-Зуеве «Единая Россия» организует праздник для 700 выпускников 11 классов. Для них подготовили интерактивные площадки с использованием ИИ и VR-технологий – лазерное шоу на воде, мультимедийные активности, создание AI-карикатур с моментальной печатью, веломобили, мастер-классы по изготовлению сувениров, развлекательные зоны.
В обновлённом парке «Авангард» в Электростали состоится бал медалистов. Выпускников ждут мастер-классы, запись подкастов, музыкальные сеты от диджеев, фотозоны и выступления артистов.
В Домодедове на общегородском выпускном будут награждать стобалльников. В программе – творческий номер от учителей, выступление групп «Аэрохит» и Soldaut, dj Артемий Zolotov и танцы.
В Чехове партийцы наградят лучших выпускников и их родителей. Отдельно отметят школьников, сдавших экзамены на 100 баллов. В программе вечера – концерт, традиционные вальсы и запуск воздушных шаров.