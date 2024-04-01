Учитель из Луганска рассказал, как решил уйти в артиллеристы

Фото: iStock/ Olha Romaniuk
Учитель русских народных танцев из Луганска, гастролирующий с концертами по миру, рассказал, как решил уйти в артиллеристы, передает РИА Новости.
Он рассказал, что желание сменить профессию танцора на военную пришло резко. Житель Донбасса объяснил, что нужно защищать свою Родину, «потому что кто, если не мы, защитит нашу страну». Решение он принял в 2019 году и вступил на тот момент в ряды народной милиции ЛНР, а позже подписал контракт с Минобороны России.
Теперь мужчина является военнослужащим 123-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса «Южной» группировки войск с позывным «Гарант». Эта бригада стала преемственным подразделением 2-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР, которой командовал Денис Иванов, известный по позывному «Ташкент» и получивший Героя России посмертно.
Он обратился к людям, которые покинули России. По его словам, там они не найдут «такого мира, как здесь, и такого общества«.
Читайте также:
«Выжженная земля»: В ВСУ раскрыли новую тактику ВС РФ на Донбассе
Боец «Ахмата»: Женская рота ВСУ зашла на Кременской участок фронта в Донбассе
В Луганске трагически погиб депутат Народного совета ЛНР Филипоненко
Теперь мужчина является военнослужащим 123-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса «Южной» группировки войск с позывным «Гарант». Эта бригада стала преемственным подразделением 2-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР, которой командовал Денис Иванов, известный по позывному «Ташкент» и получивший Героя России посмертно.
Читайте также:
«Выжженная земля»: В ВСУ раскрыли новую тактику ВС РФ на Донбассе
Боец «Ахмата»: Женская рота ВСУ зашла на Кременской участок фронта в Донбассе
В Луганске трагически погиб депутат Народного совета ЛНР Филипоненко
Ювелина Бернст