Боец «Ахмата»: Женская рота ВСУ зашла на Кременской участок фронта в Донбассе

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Украинская рота, состоящая из женщина, зашла на Кременской участок фронта в Донбассе, об этом рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» в интервью для «РИА Новости».
«Самое удивительное это, конечно, женская рота на «болото» (название участка местности в Серебрянском лесничестве) зашла, состоящая исключительно из женщин», — рассказал агентству «Аид».
Боец «Ахмата» предположил, что женская рота состоит из добровольцев.
По его словам, они выполняют работу снайперов и операторов беспилотных летательных аппаратов.
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