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Боец «Ахмата»: Женская рота ВСУ зашла на Кременской участок фронта в Донбассе

18 января 2024, 07:11
Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Украинская рота, состоящая из женщина, зашла на Кременской участок фронта в Донбассе, об этом рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» в интервью для «РИА Новости».
«Самое удивительное это, конечно, женская рота на «болото» (название участка местности в Серебрянском лесничестве) зашла, состоящая исключительно из женщин», — рассказал агентству «Аид».

Боец «Ахмата» предположил, что женская рота состоит из добровольцев.


Сперва российские военные подумали, что ВСУ расставили акустические ловушки, однако, прислушавшись к радио, осознали, что на участок действительно зашли женщины.

По его словам, они выполняют работу снайперов и операторов беспилотных летательных аппаратов.

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#военные
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Марочко: Родственники потеряли связь с харьковчанами, эвакуированными Киевом
18 января 2024, 08:06

Фото: iStock/Silent_GOS

Жители Харьковской области, которых эвакуировал киевский режим, не выходят на связь с родственниками, об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для «РИА Новости».
Ранее начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объявил о принудительной эвакуации жителей региона по соображениям безопасности.

«После начала эвакуации гражданского населения украинской властью с территории так называемых Кондрашевской и Куриловской громад (Харьковская область) родственники, которые в большей степени находятся на территории РФ, потеряли с ними связь», — рассказал Марочко.

По информации отставного полковника, последнее, что успели сообщить эвакуированные харьковчане - украинские полицейские отобрали у них мобильные телефоны и другие гаджеты, обеспечивающие связь.

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«Не лопнет харя?»: Депутат Рады обвинил Зеленского в воровстве

Боец «Ахмата»: Женская рота ВСУ зашла на Кременской участок фронта в Донбассе
#телефоны
#гаджеты
#полицейские
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«Не лопнет харя?»: Депутат Рады обвинил Зеленского в воровстве
Депутат Рады Лерос обвинил Зеленского в разворовывании госбюджета Украины
18 января 2024, 07:45

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент Владимир Зеленский призывает украинцев к патриотизму, а сам, при этом, разворовывает госбюджет страны, с таким заявлением выступил депутат Верховной рады Гео Лерос на своём YouTube-канале.
«Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно — не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны?», — уличил в лицемерии Лерос Зеленского.

Депутат рассказал, что Зеленский и его команда вывели порядка 40 миллионов долларов, принадлежащих олигарху Игорю Коломойскому*, на офшорные счета.

Лерос также напомнил, что в 2014 году Зеленский не платил налоги на Украине, однако, брал деньги из бюджета страны и покупал себе недвижимость в Европе.

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*Внесён в перечень экстремистов на территории РФ
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#бюджет
#украина
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Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности
18 января 2024, 06:51

Фото: iStock/Alexyz3d

Жителей Белгорода предупредили об угрозе ракетной опасности, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — предупредил горожан Гладков.

В случае, если жители Белгорода находятся на улице, губернатор порекомендовал им спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Напомним, в ночь на 18 января в Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов в небе над Ленинградской и Московской областями.

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#ракетный удар
#белгород
#вячеслав гладков
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Артиллеристы уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили укрепрайон ВСУ на Купянском направлении
18 января 2024, 06:42

Фото: iStock/RamonCast

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» уничтожили обнаруженные укрепленные позиции и пехотные подразделения Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в районе проведения специальной военной операции на Купянском направлении.
Как сообщили представители Министерства обороны РФ, после получения координат расчеты РСЗО оперативно заняли позиции и нанесли удар по широким областям. Отмечается, что в этом процессе ключевую роль сыграло точное наведение, предоставленное расчетами беспилотных летательных аппаратов.

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#операции
#всу
#запад
#удар
#рф
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Десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ под Артемовском
Десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ под Артемовском и зачистили его
18 января 2024, 06:18

Фото: iStock/Prostock-Studio

Российские десантные войска провели атаку на опорный пункт Вооруженных Сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Артемовска и провели его «очистку», сообщили представители Министерства обороны РФ журналистам.
По данным ведомства, штурмовые подразделения ивановских и ярославских десантников из состава Южной группировки войск, при поддержке артиллерийского огня, успешно захватили опорный пункт ВСУ.

В ходе операции десантники выявили и ликвидировали основные огневые точки и укрытия противника, включая скопление пехоты. Для вскрытия и уничтожения огневых точек и командно-наблюдательных постов использовались FPV-дроны и квадрокоптеры, а также артиллерия ВДВ. В результате успешных действий система управления ВСУ была нарушена, а огневые точки подавлены.

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#операции
#всу
#рф
#дроны
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В Подмосковье сбили беспилотник
Собянин: силами ПВО в Подольске отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву
18 января 2024, 01:45

Фото: iStock/vadimrysev

Над Подольском уничтожили беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин у себя в телеграм-канале.
По его словам, обошлось без разрушений и пострадавших.

«Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин.
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#пво
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На Украине пришли в бешенство из-за отсутствия лопат для борьбы с Россией
Генерал ВСУ Кривонос обвинил офис Зеленского в попытке обмануть украинцев
18 января 2024, 01:41

Фото: iStock/Olena_Z

Генерал ВСУ Сергей Кривонос выразил мнение, что офис президента Украины пытается обмануть население страны, распространяя популизм.
В интервью каналу Newsroom он прокомментировал высказывание главы МИД Дмитрия Кулебы о возможности использования лопат в случае исчерпания боеприпасов у украинских войск.

Кривонос подчеркнул, что обеспечение всего населения лопатами вызывает сомнения и назвал это высказывание популизмом.

Генерал также выразил недовольство по поводу заявлений о планах производства беспилотников в каждом доме, считая эту программу способом избежать ответственности за производство и использовать бюджетные средства. В заключение он обвинил киевские власти в попытке обмана народа и бросания его в «мясорубку войны».

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Две украинские ракеты «Точка-У» сбиты в Брянской области
Богомаз: Две украинские ракеты «Точка-У» сбиты в Брянской области
17 января 2024, 23:01

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

При попытке пересечения российской границы в Брянской области сбиты две украинские тактические ракеты «Точка-У». Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«При попытке пересечения государственной границы над Стародубским муниципальным округом системами ПВО Министерства обороны РФ сбиты две украинские тактические ракеты «Точка-У»», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

В настоящее время уточняются последствия на земле. Предварительно, при атаке украинских ракет никто из местных жителей не пострадал.

Ранее Богомаз также сообщал, что украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом.

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#ракеты
#рф
#пво
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В Брянской области обезвредили три беспилотника ВСУ
Богомаз: три украинских беспилотника обезврежены в Брянской области
17 января 2024, 22:29

Фото: iStock/rancho_runner

В небе над Брянской областью силами РЭБ обезврежено стразу три вражеских беспилотника. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате украинской атаки никто из местных жителей не пострадал. Также нет разрушений на земле.
На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб региона.

Тем временем в Белгороде и Валуйках объявлена ракетная опасность. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков и призвал местных жителей укрыться в безопасных местах.

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