«Выжженная земля»: В ВСУ раскрыли новую тактику ВС РФ на Донбассе

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Армия России прибегла к тактике «выжженной земли» на Донбассе, которая заключается в полном уничтожении украинских позиций управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш.
Он пояснил, что ВС РФ применяют вертолеты Ка-52 и Ми-8. Они наносят мощные удары неуправляемыми авиационными ракетами и сбрасывают на позиции ВСУ корректируемые авиационные бомбы (КАБы) с самолетов Су-34 и Су-35.
Евлаш также отметил, что у России есть много КАБов, и несмотря на проблемы с точностью ударов, они могут полностью разрушить здание при попадании.
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Евлаш также отметил, что у России есть много КАБов, и несмотря на проблемы с точностью ударов, они могут полностью разрушить здание при попадании.
«Они просто каждый день используют от двух до шести КАБов, которые может нести один бомбардировщик. И они не жалеют их даже на позиции минометного или танкового расчета. То есть то, что им конкретно мешает, они могут туда сбросить КАБ», – заключил Евлаш.
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Элина Позднякова