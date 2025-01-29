Учительница русского языка из Горловки приговорена к 11 годам колонии за шпионаж

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В Донецкой Народной Республике оглашён приговор в отношении 40-летней жительницы Горловки. Она получила 11 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Украины.
Об этом сообщил пресс-служба региональной прокуратуры. В ходе следствия и суда было установлено, что женщина в период с февраля по июнь 2023 года собирала и передавала сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) информацию о находившихся на лечении в госпитале российских военных. Эти данные впоследствии могли быть использованы для нанесения ударов по местам дислокации частей Вооружённых сил РФ.
Горловчанка ничем не привлекала внимание местных жителей. Она работала в городской школе учительницей русского языка и литературы. Суд признал бывшего педагога виновной в шпионаже и приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
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Александр Бойцов