Учительница русского языка из Горловки приговорена к 11 годам колонии за шпионаж

Андрей Данилко, которого все знают как Верку Сердючку, на Евровидении-2023 заявил, что окончательно разрывает связи с Россией, где когда-то стал звездой и заработал миллионы. Несмотря на успех, он решил больше не иметь ничего общего с российским шоу-бизнесом. Но и в Украине артист надолго не остался — он уехал за границу, где продолжает строить свою карьеру. Как сейчас живёт и чем занимается Верка Сердючка — расскажет «Радио 1».