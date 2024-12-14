Генпрокуратура РФ проводит проверку в отношении правнучки Никиты Хрущёва на шпионаж

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Генпрокуратура РФ проводит проверку в отношении правнучки Никиты Хрущёва Нины Хрущёвой на шпионаж. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Нина Хрущёва множество раз осуждала спецоперацию и говорила о развале России. Уточняется, что в ведомстве заинтересовались её высказываниями, на которые обратили внимание общественники из «Зова Народа».
Последние 33 года Нина Хрущёва живёт в Штатах, работает профессором Новой школы в Нью-Йорке. Её прадед — Никита Хрущёв — первый секретарь ЦК КПСС.
Ранее сообщалось, что правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова скрылась за границей после совершения преступления по делу о призывах к терроризму. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Последние 33 года Нина Хрущёва живёт в Штатах, работает профессором Новой школы в Нью-Йорке. Её прадед — Никита Хрущёв — первый секретарь ЦК КПСС.
Ранее сообщалось, что правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова скрылась за границей после совершения преступления по делу о призывах к терроризму. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова