Уголовное дело певицы Максаковой* поступило в московский суд
В Пресненский суд Москвы для заочного рассмотрения поступило уголовное дело в отношении певицы Марии Максаковой*, передает РИА Новости.
Максакову* обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ. Артистка заочно арестована.
Поводом стало интервью украинскому телеканалу, в котором оперная певица призвала людей спонсировать ВСУ. Также она осудила российских военных.
*Признана в РФ иностранным агентом
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