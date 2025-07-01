Уголовное дело певицы Максаковой* поступило в московский суд

Мария Максакова* (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

В Пресненский суд Москвы для заочного рассмотрения поступило уголовное дело в отношении певицы Марии Максаковой*, передает РИА Новости.



Максакову* обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ. Артистка заочно арестована.

Поводом стало интервью украинскому телеканалу, в котором оперная певица призвала людей спонсировать ВСУ. Также она осудила российских военных.

*Признана в РФ иностранным агентом

Екатерина Коршунова

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