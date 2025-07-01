Теснение ВСУ по всем фронтам, нарушение логистических маршрутов противника под Угледаром: последние новости СВО на 1 июля
ВС РФ продолжают наращивать давление на украинские формирования, нанося точные удары по их позициям и расширяя зону контроля. В числе основных достижений — освобождение новых населённых пунктов, блокирование группировок противника и укрепление стратегически важных рубежей. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская область
На данном участке фронта противник, неся колоссальные потери в штурмовых подразделениях, продолжает попытки восстановить боеспособность за счёт переброски резервов. В течение прошедших суток ВСУ предприняли одну попытку выдвижения к государственной границе РФ из района Павловки, однако были своевременно обнаружены и подверглись комплексному огневому поражению. В результате точных ударов российских FPV-дронов, барражирующих боеприпасов и артиллерии основная группировка наступавших была уничтожена, а уцелевшие отступили вглубь Сумской области.
Дополнительно нанесены прицельные удары по скоплениям живой силы и техники противника: ликвидированы до взвода пехоты, две единицы бронетехники (ББМ) и радиолокационная станция ВСУ. Ситуация на данном направлении остаётся под полным контролем российских войск — противник демонстрирует неспособность к организованному наступлению и несёт значительные потери.
Сумское направление
В течение прошедших суток украинские формирования предприняли серию безуспешных контратак с целью возврата утраченных позиций. На участках Андреевка-Новониколаевка-Яблоновка зафиксировано три атакующих действия, в районе Садки — еще три, под Юнаковкой — четыре попытки наступления. Общая численность задействованных сил противника составила свыше 70 человек.
В результате грамотных действий российских военных противник понес значительные потери: более 30 человек личного состава уничтожено, свыше 20 получили ранения и были оставлены на поле боя, остальные в беспорядке отступили. Особенно эффективно работали мотострелковые и десантные подразделения, которые не только отразили все атаки, но и осуществили продвижение на 600 метров вперед в лесных массивах Сумского района.
Параллельно на Волчанском и Липцовском направлениях ВС РФ было уничтожено девять штурмовых групп ВСУ с автомобильной техникой. В городской черте Волчанска завершена зачистка десяти домовладений, а в районе Волчанских Хуторов освобождены три ранее занятых противником опорных пункта. В завершение прошедшего дня украинская сторона предприняла еще две безрезультатные контратаки в лесном массиве под Волчанском, где обе штурмовые группы были полностью нейтрализованы.
Торецкое направление
На Торецком направлении продолжаются активные боевые действия с активным продвижением войск РФ. На западном фланге идут ожесточённые бои на рубеже Полтавка — Попов Яр, где ВС РФ методично выбивают противника с укреплённых позиций. В Яблоновке боевые действия переместились в центральную часть населённого пункта, где ведётся последовательная зачистка кварталов от остатков украинских формирований.
Особенно значительные успехи достигнуты к северу от Торецка, где российские военные вплотную подошли к стратегически важной высоте Белая Гора, создав предпосылки для её скорого взятия. Параллельно развивается наступление в направлении Александро-Шультино с целью перерезать ключевые линии снабжения противника.
Часовоярское направление
На данном направлении продолжаются ожесточённые городские бои. В самом Часов Яре штурмовые группы РФ ведут методичное продвижение, зачищая многоэтажные здания, которые противник превратил в укреплённые узлы сопротивления. Особенно успешно развивается наступление в районе городского пруда, где ВС РФ удалось закрепиться на новых позициях.
Одновременно в лесном массиве западнее города создан и расширяется плацдарм для дальнейшего наступления. На участке Ступочки идут особенно тяжёлые бои — противник оказывает яростное сопротивление. Однако российские военные, грамотно сочетая огневое воздействие и манёвр, постепенно выдавливают врага с занимаемых позиций.
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Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении зафиксирована неудачная попытка ВСУ вернуть утраченные позиции. В районе села Редкодуб украинские формирования предприняли контрудар силами до ротной тактической группы при поддержке бронетехники. В ходе ожесточённого боя атака была отбита с сохранением полного контроля над населённым пунктом.
Параллельно на этом направлении продолжаются активные боевые действия на окраинах населённого пункта Глущенково и в районе Нового Мира, где ВС РФ методично выдавливают противника из укреплённых позиций.
Угледарское направление
На данном направлении зафиксировано успешное продвижение российских подразделений. От исходного рубежа в районе населённого пункта Шевченко войска ВС РФ осуществили наступление в направлении Малиевки и Воскресенки, продвинувшись вперёд на 1,5 км и закрепившись на новых позициях.
В ходе ожесточённых боёв в районе Мирного, Поддубного и Грушевского противник предпринимал попытки контратак, однако все они были отбиты с нанесением значительных потерь живой силе и технике ВСУ. За минувшие сутки авиация ВС РФ нанесла высокоточный удар по мостовой переправе у Искры, нарушив логистические маршруты противника. Кроме того, с мест приходят сообщения об освобождении села Дачное.
Покровское направление
На Покровском направлении подразделения ВС РФ продолжают планомерное наступление, преодолевая ожесточённое сопротивление противника. На западном фланге, в лесных массивах у Котляровки и Орехово, наши войска методично прорывают оборонительные рубежи ВСУ, создавая угрозу их тыловым коммуникациям.
Основные боевые действия развернулись в районе Муравки и на подступах к Молодецкому, куда продвигаются штурмовые группы из Новосергеевки. В населённых пунктах Удачное, Котлино и Зверево продолжаются интенсивные уличные бои.
Значительный успех достигнут на восточном участке фронта севернее Новоэкономического, где ВС РФ закрепились на новых позициях. Особенно важно отметить форсирование реки Казённый Торец на нескольких участках, что позволило закрепиться в Разино, выйти на подступы к Фёдоровке и создать угрозу вражеским позициям у Новоторецкого.