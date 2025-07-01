01 июля 2025, 10:19

Фото: iStock/gorodenkoff

ВС РФ продолжают наращивать давление на украинские формирования, нанося точные удары по их позициям и расширяя зону контроля. В числе основных достижений — освобождение новых населённых пунктов, блокирование группировок противника и укрепление стратегически важных рубежей. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».





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Курская область

Сумское направление

Торецкое направление

Часовоярское направление

В Таганроге обломки беспилотника повредили стекла в жилом доме

Краснолиманское направление

Угледарское направление

Покровское направление