21 апреля 2026, 20:49

Историк Скачко: ЕС подтверждает свою готовность выступать на стороне Украины

Евросоюз указывает на свою готовность выступать на стороне Украины. Такую точку зрения высказал историк, журналист Владимир Скачко.





Ранее стало известно, что ЕС разрабатывает для Украины специальную схему ассоциированного членства, в рамках которого представители Киева будут присутствовать на заседаниях ЕС, но не смогут принимать участие в решениях и в распределении европейских денег.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Скачко пояснил, что таким образом ЕС политически подтверждает свою готовность выступать на стороне Украины для выполнения единственной задачи — войны с Россией, уверен эксперт.





«Киеву подбросят де-юре ограниченное, обрезанное членство в ЕС. Все это прекрасно понимают, но молчат. Это какая‑то игра в умолчание. Абсолютная геополитическая шизофрения в головах тех людей, которые играют в эту игру. Люди никак не могут решиться либо на мир, либо на третью мировую войну, чтобы окончательно либо угробить планету, либо выяснить, кто сейчас самый главный», — отметил историк.