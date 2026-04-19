«Я не Володя Зеленский»: Лукашенко назвал условие для визита к Трампу

Лукашенко заявил о готовности Беларуси к большой сделке с США
Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что стремится к сделке с США, но не намерен бежать к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбами о деньгах или оружии.



В эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу Александр Григорьевич указал, что Беларусь готова к большой сделке с США, но стороны должны подготовить её так, чтобы она учитывала интересы обеих стран.

«Неправда, что я прям горю желанием побывать в Соединённых Штатах Америки и вот просто пожать руку Дональду Трампу... Я же не Володя Зеленский, который побежит к Дональду Трампу просить деньги или оружие», — отметил он.
Лукашенко добавил, что его ситуация радикально отличается от позиции Зеленского.
«Мне кланяться и чего-то выпрашивать не надо», — заключил белорусский лидер.
Ранее Александр Лукашенко назвал Макрона и Мерца временщиками, которые «пришли, схватили и ушли».
Ольга Щелокова

